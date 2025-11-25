Ucraina și Statele Unite ale Americi au ajuns la un acord pentru planul de pace cu Rusia

Războiul din Ucraina pare să aibă zilele numărate. Președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump au ajuns la un acord de pace cu Rusia.

Statele Unite ale Americii și Ucraina au ajuns la un acord de pace pentru încetarea războiului cu Rusia | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înțelegerea cu liderul de la Casa Albă, a declarat marți un înalt responsabil ucrainean, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, care făcut parte din delegația care a negociat cu SUA duminică la Geneva, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.ro.

„Delegația noastră a ajuns la o înțelegere comună asupra principalilor termeni ai acordului discutat la Geneva”, a afirmat Umerov, în prezent secretarul Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei.

„Contăm acum pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori”, a adăugat oficialul ucrainean, după ce susținătorii europeni ai Ucrainei au formulat față de planul american o contrapropunere respinsă de Rusia.

„Așteptăm organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA la data potrivită cât mai curând în noiembrie pentru a realiza pașii finali și a încheia un acord cu președintele Trump”, a indicat Umerov.

Statele Unite au propus un plan în 28 de puncte menit să pună capăt războiului ruso-ucrainean, plan ce cuprinde unele dintre condițiile deja puse de Rusia pentru încheierea războiului și pe care Ucraina și aliații săi europeni încearcă să-l modifice semnificativ, cu un plan revizuit. Președintele rus Vladimir Putin a descris versiunea inițială a planului în 28 de puncte drept „o bază pentru un acord de pace final” și a avertizat că va refuza orice revizuire majoră a documentului în favoarea Ucrainei.

Potrivit consilierului pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, în documentul inițial „nu toate, dar multe dintre dispozițiile planului par să fie destul de acceptabile” pentru Rusia, în timp ce altele au nevoie de discuții mai detaliate, el a catalogat drept „total neconstructiv” planul revizuit avansat de Ucraina și de aliații ei europeni.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat marți, 25 noiembrie 2025 susținătorii europeni ai Ucrainei că urmăresc să submineze eforturile diplomatice ale președintelui Trump prin presiunile, făcute inclusiv prin declarațiile date presei, de a modifica radical planul propus de acesta.

Conform presei americane, responsabili americani de rang înalt desfășoară acum la Abu Dhabi discuții cu o delegație rusă asupra planului de pace.

Versiunea inițială a planului propus de SUA prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (alcătuită din provinciile estice Donețk și Lugansk), care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind rusești, dar teritoriile din Donbas cedate Rusiei care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson și Zaporojie din sud și sud-est ar fi împărțite tot de facto de-a lungul liniei actuale a frontului, care va fi înghețată. În schimb, Rusia ar urma să se retragă din teritoriile ucrainene ocupate în provincia central-estică Dnipropetrovsk și în cea nord-estică Harkov.

Dar Ucraina și aliații săi europeni refuză cedarea către Rusia a unor teritorii pe care aceasta nu le controlează și cer ca orice negociere să pornească de la actuala situație a liniei frontului.

De asemenea, în versiunea inițială a planului american, Ucrainei i se solicită să-și limiteze forțele armate și să își reducă efectivele la cel mult 600.000 de soldați, să renunțe la toate armele cu rază lungă de acțiune, precum și la aspirația de a adera la NATO, angajament de neutralitate militară pe care să și-l înscrie în Constituție, în timp ce aliații europeni ai Kievului cer plafonarea efectivelor forțelor armate ucrainene la 800.000 de soldați și să nu fie înscrisă în Constituția Ucrainei neaderarea la NATO, ci doar să fie menționat în acord lipsa consensului asupra acestei aderări în rândul statelor membre.

Tot conform planului american, Ucraina ar putea primi garanții de securitate occidentale prin care un atac asupra ei să fie considerat drept un atac asupra „comunității transatlantice”, dar fără prezența de trupe străine pe teritoriul său, doar cu staționarea unor avioane de luptă europene în Polonia vecină. În schimb, aliații europeni ai Ucrainei - care au cerut anterior insistent desfășurarea unui contingent de trupe în Ucraina, mai ales Franța și Regatul Unit, deși Rusia a precizat că o asemenea desfășurare este pentru ea inacceptabilă - solicită includerea în acord a unor posibile desfășurări de trupe prin rotație sau de forțe de sprijin în Ucraina în cadrul așa-numitei „Coaliții de Voință”, forțe care să nu fie sub comandă NATO, dar avioanele desfășurate în Polonia să fie plasate sub comanda Alianței.



Planul american conține și o serie de clauze de natură economică. Astfel, o sută de miliarde de euro din activele Rusiei înghețate în Occident ar urma să fie direcționate către reconstrucția Ucrainei, dar aliații europeni ai Kievului vor trebui să contribuie în acest demers cu încă o sută de miliarde de euro, în timp ce SUA ar obține profituri din participarea la activitățile de reconstrucție, o abordare inacceptabilă pentru europeni, care cer ca Rusia să plătească Ucrainei toate daunele provocate de război și activele sale înghețate în Occident să rămână blocate până la plata integrală a unor asemenea compensații.

