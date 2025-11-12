Legea Nordis, care modifică avansul minim pentru achiziția de locuințe, a trecut de Parlament și merge la promulgare

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege - așa-numita Lege Nords, prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare sau promisiunii de cumpărare a imobilelor.

Potrivit noii legi, avansul va fi limitat la maximum 5% din valoarea contractului

Legea Nordis, depusă după ce în spațiul public a izbucnit scandalul legat de firma de imobiliare Nordis și de zborurile cu această companie ale unor importanți politicieni PSD, a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, notează Hotnews.ro

Camera Deputaților a votat în unanimitate pentru legea Nordis. Au fost 301 de voturi „pentru”, din totalul de 301 deputați prezenți.

Dacă nu va fi contestată la CCR, legea care aduce schimbări importante în sectorul imobiliar va merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

Noile reglementări legislative sunt menită să ofere protecție sporită viitorilor cumpărători.

Astfel, legea prevede:

*Înscrierea în cartea funciară a promisiunilor obligatorii. Prin această nouă prevedere, nu va mai exista posibilitatea ca un dezvoltator să poată să promită un apartament mai multor persoane.

*Avansul dat de cumpărător poate fi de cel mult 25% pentru partea de rezistență a clădirii și poate fi achitat abia după finalizarea acesteia, iar pentru partea de instalații este prevăzut un avans de cel mult 20%.

*Avansul se depune într-un cont bancar, iar aceste sume pot fi folosite doar pentru proiectul imobiliar.

Avans de 5%

Proiectul modifică Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, având ca scop limitarea sumelor pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare, promisiunii de cumpărare sau promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare.

„Convențiile privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuințelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile, fiind urmată de încheierea promisiunii de vânzare sau contractului de vânzare-cumpărare.

Sumele achitate de cumpărător privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuințelor individuale se scad din prețul vânzării și nu pot depăși 5% din preț, sub sancțiunea nulității absolute a convenției de rezervare.

În situația în care până la expirarea termenului maxim de 60 de zile nu se încheie contractul de vânzare, din culpa exclusivă a dezvoltatorului, acesta restituie integral, în termen de 30 de zile, sumele primite în baza convenției de rezervare”, prevede noua lege.

