Mircea Abrudean: „Subiectul pensiilor speciale pentru magistrați trebuie tranșat foarte rapid”

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean, a declarat că își dorește foarte mult să se ajungă la o conlcuzie cu privire la reforma pensiilor speciale pentru magistrați.

Clujeanul din fruntea Senatului, Mircea Abrudean, își dorește o soluție cât mai rapidă pentru reforma pensiilor speciale pentru magistrați | Foto: Alex Micsik - Agerpres

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că subiectul privind pensiile magistraților trebuie tranșat foarte rapid și a menționat că nu există niciun motiv ca premierul să fie răspunzător pentru un eșec în acest caz.

Mircea Abrudean: Tărăgănarea reformei pensiilor speciale nu face bine României

„Îmi doresc foarte mult să se ajungă la o concluzie (cu privire la proiectul pensiilor magistraților - n.r.). Așa cum am mai spus: tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc nouă, ca țară. Sper să se ajungă la o soluție, sper ca partidele din coaliție să aibă maturitatea necesară, și nu vorbesc de PNL aici pentru că noi am demonstrat clar că avem un proiect de lege pe care l-am susținut și care a venit în această formă propusă de Guvernul Bolojan și acum trebuie să meargă înainte”, a afirmat Abrudean, întrebat când va ajunge coaliția la o concluzie cu privire la pensiile magistraților, potrivit Agerpres.ro.

Compromis la reforma pensiilor speciale?

Întrebat în legătură cu varianta de compromis a legii: pensia de 75% din ultimul salariu net și perioada de tranziție de 15 ani, Abrudean a spus că există flexibilitate în privința perioadei de tranziție.

„Eu, din discuțiile pe care le-am avut cu premierul, am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a merge, a depăși cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate, legat de cuantum am înțeles că nu, dar sigur că orice discuție constructivă poate fi benefică. Propunerea președintelui e foarte bine că există”, a adăugat Abrudean.

El a mai spus că, din punctul său de vedere, subiectul trebuie tranșat foarte rapid, pentru că există o așteptare în societate, există un jalon în PNRR care trebuie respectat și depind foarte mulți bani pentru România de îndeplinirea acestui jalon.

„Și eu cred că ar trebui să fie gestionat în spiritul în care a venit inițial, adică echitate, despre asta este vorba. Sper să se tranșeze subiectul cât mai curând”, a adăugat președintele Senatului.

Abrudean: Bolojan nu trebuie să plece dacă legea pensiilor speciale nu trece

Întrebat cine trebuie să răspundă dacă această lege nu se va adopta, Abrudean a spus: „N-are motive premierul Bolojan să plece acasă câtă vreme el a fost principalul susținător al acestei legi care, într-adevăr, a fost declarată neconstituțională. Premierul vine cu o altă propunere legislativă să sperăm cât mai repede, care ar trebui susținută”.

El a adăugat că ar trebui să răspundă „toți cei care se fac vinovați de lipsa de decizie și de fermitate într-un subiect extrem de sensibil”, menționând că se va vedea la momentul respectiv.

„Premierul a fost cât se poate de clar și în intenție și în principiile pe care le-a promovat. Deci, nu cred că are niciun motiv premierul să fie răspunzător pentru un astfel de eșec”, a mai afirmat Abrudean.

