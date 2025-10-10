Viktor Orban surprinde: „Ungaria este interesată de succesul economiei României”

Viktor Orban, premierul Ungariei, a declarat că țara sa este interesată de succesul economic al României.

Viktor Orban, premierul Ungariei | Foto: Viktor Orban Facebook

Într-un interviu acordat vineri postului public de radio Kossuth, difuzat de la Cluj-Napoca, Orban a declarat că speră la păstrarea relațiilor de pace cu România.

„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri”, a afirmat premierul ungar. „Relațiile dintre cele două țări sunt atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat.

Având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace și cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală, este rezultatul unei decizii”, a continuat el.

Orban a remarcat că România are în prezent un prim-ministru care gândește similar cu guvernul ungar și că țara noastră se află într-un proces de redresare a echilibrului economic și financiar.

„Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”, a încheiat acesta pentru sursa citată.

