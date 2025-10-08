Nicușor Dan și Viktor Orban vin la Cluj în weekend la congresul UDMR

Președintele României, Nicușor Dan și prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, vor fi prezenți la Cluj, la sfârșitul acestei săptămâni pentru a participa la congresul UDMR.

Nicușor Dan și Viktor Orban vin la Cluj | Foto Nicușor Dan: Agerpres Silviu Matei Viktor Orbán - depositphotos.com

Președintele Nicușor Dan și premierul ungar Viktor Orban vor veni în acest weekend la congresul UDMR de la Cluj, potrivit unor surse g4media.ro.

Nicușor Dan și Viktor Orban vin la Cluj

Potrivit sursei citate, cei doi oficiali au fost invitați de conducerea UDMR.

Cel de-al 17-lea Congres al UDMR are loc vineri la centrul de evenimente Wild Hills din localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj.

La eveniment vor lua parte și lideri ai partidelor din coaliția de guvernare.

