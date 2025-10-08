Directorul Poștei Cluj, Florin Gliga, despre propunerile de reducere bugetară ale PSD: „Ele sunt în fapt antireformă”

Florin Gliga, care este și consilier local în Cluj-Napoca, a explicat de ce consideră că propunerile PSD-ului nu sunt bune pentru reformă.

Florin Gliga nu vede cu ochi buni propunerile PSD de reformă

„Reducerea anvelopei de cheltuieli fără condiții clare de restructurare și optimizare, indiferent că este 10, 20 sau 30%, este, cred eu, chiar o măsură antireformă! De ce? Să ne amintim anul 2009 și criza economică de atunci, care a generat și o criză bugetară de amploare. Reducerea anvelopei salariale cu 25% în întreg aparatul bugetar a rezolvat poate problema bugetului și, în mod cert, a permis menținerea nivelului de cheltuieli pentru investiții și astfel a premisei de creștere economică!”, a transmis Florin Gliga, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, fără restructurarea și optimizarea întregului aparat, pe care fiecare șef de instituție trebuia să o facă, guvernarea următoare, după 2012, a restaurat aceste ajustări și, ca atare, reforma aparatului bugetar a fost ratată.

Florin Gliga: „Propunerile PSD nu sunt de reformă, ci doar o încercare de a câștiga timp”

„Vorbim de o perioadă în care am avut de-a face nu doar cu o criză bugetară generată în bună parte de un aparat nereformat, ci și cu o criză economică ce a avut impact devastator și în zona privată a economiei, ceea ce nu este cazul acum! De aceea, aceste propuneri (ale PSD) nu sunt propuneri de reformă, ci o încercare de a câștiga timp!”, a mai spus Florin Gliga.

„Evident că o aplicare uniformă nu rezolvă structural totul și poate crea chiar probleme, mai ales în gestiunea comunităților mari. Odată atinsă această nevoie imediată, trebuie abordat și dimensionat aparatul central și local după specificul și problemele fiecăruia, dar aceasta ia timp. Însă, această ajustare propusă de guvern creează în mod cert baza reală pentru restructurarea și optimizarea aparatului administrativ”, a conchis Florin Gliga.

