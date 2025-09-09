Clujeanul șef la Senat trage un semnal de alarmă. Mircea Abrudean: „Mii de hectare de pădure se uscă în România și nu se poate face nimic.”

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a transmis că din cauza legislației, mii de hectare de pădure se uscă.

Mircea Aburdean afirmă că un vid legislativ afectează pădurile din România | Foto: Captură video Facebook - Abrudean Mircea

Clujeanul președinte al Senatului: „Lemnul uscat nu poate fi tăiat, înlocuit sau dat în folosință oamenilor”

„Practic, lemnul uscat nu poate fi tăiat, nu poate fi înlocuit cu puiet nou și sănătos, dar nici dat în folosință oamenilor care au nevoie de ajutor pentru lemne, în gospodării, sau pentru exploatare. În județul Cluj, în zona Parcului Apuseni, mii de hectare de rășinoase sunt atacate de un dăunător gândacul de scoarță și s-au uscat”, a transmis Mircea Abrudean, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Parcul Natural Apuseni, situat în vestul României, are aproximativ 76 de mii de hectare, din care o suprafață de 40% este în Județul Cluj, în 7 comune - Beliș, Călățele, Mărgău, Mărișel, Râșca, Sâcuieu și Poieni.

Mircea Abrudean a transmis că legislația actuală, Ordonanța de urgență nr. 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, deși modificată, este învechită și nu reflectă nevoile actuale.

„Mai mult chiar, în procesul de luare a deciziilor, consiliile locale, consiliile județene, dar și proprietarii privați ai unor suprafețe nu sunt consultați”, a punctat Abrudean.

Potrivit președintelui Senatului, pentru a salva pădurile României este nevoie de schimbarea legislației, iar pentru asta, clujeanul afirmă ca ar fi nevoie de următoarele:

Termenele de așteptare prevăzute în acest moment duc la depășirea momentelor optime de intervenție în vederea opririi și diminuării focarelor infestate. Este necesară introducerea în legislație a emiterii cu rapiditate a avizelor pentru extragerea masei lemnoase infestate în timp util pentru ca noile generații de insecte să nu mai poată infesta arborii sănătoși din proximitate.

„Ca președinte al Senatului și senator ales de Cluj, voi face demersuri ca pădurile României să fie protejate și să ne bucurăm de bogățiile naturii, de o viață sănătoasă, de aer curat. Este nevoie de o legislație nouă și actualizată cu situațiile din zilele noastre”, a conchis Mircea Abrudean.

