Defapt.ro: EXCLUSIV Cât costă tratația oferită în ședințele de Guvern și prețul uriaș cu care se închiriază mașini de la RAAPPS

Cât costă tratația oferită în ședințele de Guvern: 150 de lei de persoană pentru fiecare demnitar, de la vicepremier în jos. Aceasta este oferită printr-un contract cu RAAPPS, regia protocolului de stat.

Cât costă tratația oferită în ședințele de Guvern: 150 de lei de persoană pentru fiecare demnitar, de la vicepremier în jos. |Foto: Guvernul României- Facebook

Un alt contract al RAAPPS cu Secretariatul General al Guvernului precizează la ce preț sunt închiriate mașini la această regie: 950 de lei pe zi, plus TVA. Date publice, pe internet, arată că, în București se pot închiria mașini de lux cu doar 150 de euro, pe termen lung, scrie Defapt.ro. Mașinile oferite de RAAPPS, 50 la număr, sunt în majoritate Dacii sau Renault, plus un Audi, un Mercedes și un Volkswagen Touareg. Contractul nu precizează cât sunt de vechi.

Cât costă tratația oferită în ședințele de Guvern

În ceea ce privește tratațiile oferite demnitarilor de RAAPPS, printr-un contract din ianuarie 2025, plafonul pentru fiecare demnitar care participă la o ședință de guvern este de 150 de lei și de 125 de lei la „analizele prelungite”.

