Regenerare și protecție în fiecare pas: Ritualul de îngrijire Aslavital pentru toamnă (P)

Toamna e aici, oficial, iar schimbările apar pe toate planurile, inclusiv în ritualul de îngrijire a pielii.

Aerul mai rece, vântul mai puternic, diferențele de temperatură, toate afectează pielea și duc la primele semne de uscăciune și sensibilitate. Este momentul perfect să oferi tenului mai multă protecție și hidratare, iar linia Aslavital Mineralactiv de la Farmec este exact genul de ajutor pe care te poți baza în acest sezon.

La baza Aslavital se află un ingredient foarte valoros: argila din Munții Pădurea Craiului. Este bogată în 20 de minerale și are proprietăți calmante și detoxifiante, fiind aliatul ideal pentru pielea sensibilă sau afectată de factorii externi. Toamna, când tenul este expus la schimbări de temperatură, argila ajută să restabilească echilibrul natural și să ofere o senzație imediată de prospețime și curățare. Reține și acest ingredient-vedetă, care completează eficiența produselor: SKINectura™. Îl vei regăsi în toate produsele gamei și, cel mai probabil, te vei îndrăgosti de el după primele utilizări.





Toamna îți schimbă garderoba — dar și rutina de îngrijire a pielii are nevoie de un upgrade.

Pe măsură ce temperaturile scad și aerul devine mai uscat, pielea își pierde hidratarea mai repede. Ca să-i oferi protecția de care are nevoie, ai nevoie de produse eficiente și adaptate vârstei tale. Cremele de zi Aslavital sunt formulate special pentru a răspunde nevoilor pielii în fiecare etapă a vieții. Dacă ai trecut de 25 de ani, Crema hidratantă cu colagen este aliatul ideal: hidratează intens, redă fermitatea pielii și ajută la prevenirea primelor riduri. Pentru un ten matur, care are nevoie de mai mult decât o simplă hidratare, Crema antirid cu Calciu vine cu o formulă îmbogățită cu ingrediente active, pentru a susține regenerarea pielii și a diminua vizibil semnele de îmbătrânire.

Pe lângă hidratare, pielea are nevoie și de un mic “boost” de vitalitate. Aici intervin tratamentele sub formă de fiole, fie că vorbim despre cele cu colagen, care redau elasticitatea și fermitatea, fie despre cele cu peptide, menite să netezească primele linii fine. Sunt soluții rapide, eficiente și ușor de integrat în ritualul zilnic sau de câteva ori pe săptămână, în funcție de nevoi.





Cheile, portofelul și... balsamul de buze! Păstrează mereu balsamul tratament hidratant pentru buze în geantă sau în buzunar și aplică-l de mai multe ori pe parcursul zilei. Buzele crăpate sunt unul dintre primele semne pe care multe persoane le observă la nivelul pielii, odată cu schimbarea anotimpurilor. Nu e vorba doar de estetică, uscăciunea se poate extinde la întreaga zonă a gurii și poate fi chiar dureroasă.

După o zi în care a fost expusă frigului, poluării și oboselii, pielea merită o formulă care să o ajute să se refacă în timpul somnului. Crema regenerantă de noapte te va ajuta să te trezești cu o piele mai suplă și mai odihnită, gata să facă față unei noi zile de toamnă.

Îngrijirea pielii nu ar trebui să fie complicată. Cu gama Aslavital, ai la îndemână toate ingredientele esențiale pentru sezonul rece, într-o rutină simplificată și eficientă. Fiecare produs este creat pentru a respecta pașii de bază ai unei îngrijiri corecte: hidratare, hrănire, prevenție și protecție. Urmează această rutină ușoară, iar tenul tău va rămâne sănătos, luminos și protejat pe tot parcursul toam