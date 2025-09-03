Președintele Nicușor Dan liniștește apele: „Coaliţia funcţionează şi merge înainte”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că Guvernul Bolojan funcționează, iar coaliția merge înainte.

În momentul acesta coaliţia de guvernare funcţionează şi merge înainte, a afirmat, miercuri, la Cernavodă, preşedintele Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.ro.



Președintele Nicușor Dan: „Coaliția funcţionează şi merge înainte”

„Ţinând cont că sunt patru partide şi un grup parlamentar, eu cred că coaliţia asta funcţionează bine în momentul acesta”, a afirmat el.

Şeful statului s-a întâlnit, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare la Palatul Cotroceni.

„Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo. Ce pot să vă spun: în momentul acesta coaliţia funcţionează şi merge înainte”, a punctat el despre această întrevedere.

Tăierile de personal din administrația locală, mărul discordiei în Guvernul Bolojan

Declarațiile președintului vin în contextul în care, în ultimele zile a apărut semn tensiuni în actuala coaliție de guvernare, în special după ce prim-ministrul Ilie Bolojan ar fi spus că ia în calcul să își prezinte demisia dacă reforma administrației locale nu va trece într-o formă cât mai apropiată de cea dorită de el.

Într-o ședință de cinci ore, în ultima zi de vară, membrii coaliției nu au ajuns la un consens.

Premierul Ilie Bolojan ar fi propus un procent de circa 45% pentru posturile locale care să fi desființate, însă cei de la PSD nu ar fi fost de acord cu această variantă.

În prima conferință de presă susținută de Ilie Bolojan după ce a amenințat cu demisia, premierul a explicat că fără o reducere de personal în administrație, pachetul de reforme nu este complet.

„Acest al doilea pachet format din 5 proiecte trebuie să fie completat de al șaselea. Proiectul care ține de reforma adminitrației locale, dar pentru că nu am ajuns la o înțelegere el nu a mai fost depus”, a explicat Bolojan în conferința susținută marți la Palatul Victoria.

Bolojan: „Cheltuielile de personal din administrația locală au crescut cu 10%, deși ar fi trebuit să scadă”

Cheltuielile de personal în administrația publică locală au crescut în primele șase luni ale acestui an cu 10% față de perioada similară din 2024, deși, teoretic, ar fi trebuit să scadă cu 5%, precizează premierul Ilie Bolojan.

Bolojan menționează că această creștere a avut loc în ciuda faptului că nu s-au făcut creșteri de personal.

„Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zonele de asistență socială, iar controlul cheltuielilor de personal este o miză importantă, pentru că, dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului - mai ales acolo unde ele sunt inutile - riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar, în aceste zile sau în lunile următoare, să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și riscăm să ne întoarcem anul viitor, dacă nu le reducem, în situația în care ne găsim anul acesta”, a spus prim-ministrul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

