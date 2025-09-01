Prim-ministrul Ilie Bolojan ar fi amenințat că își dă DEMISIA dacă reforma administrației locale nu trece

Reforma administrației locale a ajuns să fie mărul discordiei în coaliția de guvernare.

Membrii coaliției de guvernare nu au ajuns la un acord în ceea ce privește procentul posturilor care ar urma să fie desființate în administrația publică.

Într-o ședință de cinci ore, în ultima zi de vară, membrii coaliției nu au ajuns la un consens.

Premierul Ilie Bolojan ar fi propus un procent de circa 45% pentru posturile locale care să fi desființate, însă cei de la PSD nu ar fi fost de acord cu această variantă.

Bolojan ar fi amenințat că demisionează din funcția de prim-ministru

În timpul discuțiilor, Ilie Bolojan le-a spus celorlalți lideri că, în cazul în care coaliția nu găsește o soluție pentru a reduce numărul de angajați de la stat, trebuie să caute alt premier, potivit apuseni.info.

Premierul PNL Ilie Bolojan dorea să se desființeze 70.000 de posturi din administrația locală, ceea ce ar fi dus la 17.000 de bugetari concediați. O altă variantă era concedierea a 13.000 de angajați. În prezent, autoritățile executive locale au 281.520 de angajați. Alți peste 147.000 sunt în unitățile sanitare subordonate autorităților locale și 4.716 în învățământul preuniversitar local, conform defapt.ro.

Ședința s-a încheiat fără niciun acord și fără nicio declarație publică. Totodată, proiectul de reformă a administrației publice a fost amânat până pe 15 septembrie, potrivit unor surse din coaliție.

În ceea ce privește celelalte cinci proiecte din pachetul 2 de măsuri, premierul Ilie Bolojan urmează să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului, astăzi, luni, 1 septembrie 2025.

Cele cinci proiecte de măsuri fiscale, cu excepția reformei administrațiai centrale și locale, vizează următoarele domenii:

pensiile magistraților

reforma din Sănătate

guvernanța corporativă a companiilor de stat

reforma autorităților de reglementare - ASF, ANRE, ANCOM

noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor

