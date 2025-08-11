Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj), despre pensiile private: „Soluțiile pentru Pilonul II și III sunt dificile de înțeles pentru mulți.”

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) solicită Guvernului și fondurilor de pensii să explice cetățenilor care sunt variantele după pensionare și să argumenteze de ce o opțiune e mai bună decât alta.

Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj, atrage atenția asupra redistribuirea pensiilor private | Foto: Remus Lăpușan

Remus Lăpușa, deputat PSD de Cluj afirmă că în discuțiile publice, se conturează o abordare îngrijorătoare: ideea că pensionarii, din lipsă de educație financiară, nu ar putea înțelege pe deplin opțiunile pe care le vor avea după pensionare.

Remus Lăpusan, deputat PSD de Cluj: Românii trebuie să aibă mai mult opțiuni

Deși nu există o decizie oficială în acest sens, este esențial ca orice modificare să meargă în direcția oferirii mai multor opțiuni, inclusiv cele actuale, iar fiecare persoană, să poată decide în cunoștință de cauză.

Deputatul Remus Lăpușan atrage atenția că soluțiile propuse, precum redistribuirea sumelor din pensiile private Pilon II și III (maxim 25 % plată în avans, restul în rate lunare pe minimum 10 ani sau prin renta viageră), sunt dificile de înțeles pentru mulți, mai ales fără o campanie serioasă de educație financiară

Consideră că este absolut necesar, nu doar recomandat, ca guvernul și administratorii fondurilor de pensii să se implice activ în:

Informarea clară, în momentul în care vor fi stabilite noile opțiuni la pensionare (în prezent se discută despre plata integrală, tranșe egale, renta viageră)

Explicarea avantajelor fiecărui scenariu, stabilitate, protecție financiară pe termen lung, randament + protecție față de inflație

Asigurarea unei decizii informate și voluntare a pensionarilor, nu impuneri unilaterale

„Nu este suficient să ai uneltele legislative, trebuie să oferi și contextul și cunoașterea necesară, astfel încât cetățeanul să aleagă ce i se potrivește”, afirmă deputatul.

În acest sens, o abordare activresponsabilă a statului ar trebui să includă:

campanii de educație financiară dedicată pensionarilor

colaborare cu ONG-uri, asociații de consumatori sau organizații finanțate de fonduri de pensii pentru a facilita înțelegerea opțiunilor disponibile

punerea la dispoziția pensionarilor a unor instrumente simple și accesibile care să le permită să aleagă între opțiunile disponibile (plată unică, plata în rate, renta viageră), cu explicații privind implicațiile fiecărei alegeri

„Efortul nu e doar o formalitate birocratică, este o obligație morală: pensionarii au dreptul să înțeleagă, să fie stăpâni pe decizie, și să beneficieze de alternative reale, nu doar impuse”, a încheiat Remus Lăpușan.

