Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj) critică conducerea Poștei Române: „Ascunde gunoiul sub preș. Să nu asistăm la falimentul companiei!”

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) a transmis că Poșta Română trebuie condusă de oameni cu viziune și a afirmat că actualul director general, Valentin Ștefan ar prezenta o altă realitate a companiei.

Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj, atrage atenția asupra modului în care este condusă compania de stat Poșta Română | Foto: Remus Lăpușan

Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj, a transmis că dorește verificarea procedurilor de selecție a directorului general de la Poșta Română și a membrilor din Consiliul de Administrație.

Deputatul clujean Remus Lăpușan ia atitudine în fața numirii conducerii de la Poșta Română, cerând public să se verifice procedurile de selecție a directorului general și a membrilor din Consiliul de Administrație (care ar trebui să fie făcute publice), respectiv să ia măsuri ferme împotriva celor care prezintă date false și manipulează realitatea pentru a ascunde colapsul companiei. Solicitarea a fost adresată direct ministrului Economiei și Digitalizării, Radu Miruță, printr-o întrebare în scris, formulată în calitate de deputat.

Remus Lăpușan: Realitatea e alta la Poșta Română, nu ce prezintă conducerea

Potrivit deputatului clujean, totul a pornit de la realitatea sumbră din teren care contrastează flagrant cu declarațiile oficiale iresponsabile. Directorul general Valentin Ștefan și echipa sa promovează în spațiul public o imagine falsă a companiei: „eficiență”, „profit” și „modernizare”, în timp ce personalul este redus, încărcătura de sarcini pentru cei rămași este foarte mare, multe oficii rurale au fost închise, lipsesc multe materiale de bază - rechizite, tonere, consumabile, iar parcul auto este învechit și subdimensionat.

„Poșta Română este una dintre instituțiile strategice de la noi; gândiți-vă de exemplu că încă avem zeci de mii de pensionari, mai ales în mediul rural, care primesc pensiile prin poștași! Colapsul acestei companii ar crea o degringoladă de neimaginat! Sub nicio formă nu trebuie să ajungem acolo, dar conducerea actuală lasă mult de dorit în ceea ce privește viziunea și responsabilitatea. Pentru că tăierile și reducerile de personal sunt la modă acum, directorul general se laudă că reduce numărul angajaților cu 5.000, dar nu se gândește la câte sate rămân nedeservite și la cât de mult îngreunează activitatea în birourile și oficiile rămase, unde oricum era deficit de personal. Ca să nu mai vorbim de dotări! Zicem că ne digitalizăm dar nu avem nici măcar un computer conectat la internet în multe puncte de lucru ale Poștei, unde angajații încă mai fac borderouri manual, pe formulare imprimate, urmând ca informațiile să fie introduse totuși digital în marile hub-uri”, a declarat deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

Deputatul Remus Lăpușan cere ministrului Economiei să verifice cum s-au făcut numirile în conducerea Poștei Române

Concret, în numele a 20.000 de angajați ai Poștei Române, deputatul clujean cere ministrului Economiei și Digitalizării să verifice dacă, pentru numirea actualei conduceri, au fost respectate criteriile de competență și transparență, cum au fost justificate aceste numiri, în condițiile în care performanțele din teren contrazic declarațiile oficiale, respectiv să afle cine răspunde pentru degradarea serviciilor din cauza managementului defectuos și pentru dezinformările repetate transmise Guvernului și opiniei publice asupra situației companiei.

„Noua conducere a Poștei Române ascunde gunoiul sub preș și face, în schimb, exerciții ieftine de imagine. În loc să vină cu un plan riguros și realist de reorganizare a activității și de modernizare a serviciilor, directorul general Valentin Ștefan anunță disponibilizări, considerând că asta înseamnă o mare reformă a instituției. Nu este normal ceea ce se întâmplă, trebuie să fim foarte atenți să nu ajungem la falimentul acestei companii din cauza incompetenței celor care au putere de decizie!”, a încheiat Remus Lăpușan.

PSD Cluj susține reforma statului și a instituțiilor sale, dar făcută responsabil și urmărind obținerea unui impact pozitiv al schimbărilor asupra oamenilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: