Votul pentru moțiunea de cenzură anunțată de AUR ar putea avea loc vineri (surse). Partidul acuză Guvernul de „terorism legislativ.”

Partidele AUR și POT merg cot la cot în Parlementul României și depun moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul și-a asumat răspunderea.

AUR depune patru moțiuni de cenzură pe proiectele pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, cu excepția proiectului care vizează pensiile magistraților | Foto: partidulaur.ro

Parlamentarii AUR depun moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, cu excepția proiectului referitor la pensiile magistraților.

AUR depune moțiune de cenzuă pe patru din cinci proiecte asumate de Guvern

„Vom depune patru moțiuni de cenzură. Nu vom depune moțiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraților, pentru că am depus amendamente care îmbunătățesc forma prezentată de Guvern și, în al doilea rând, noi, de principiu, suntem pentru înăsprirea condițiilor privind pensionarea prin lege specială a magistraților, în sensul în care susținem și creșterea perioadei active în care dânșii trebuie să servească, și creșterea vârstei de pensionare, și, de asemenea, susținem și reducerea cuantumului maxim al pensiei de serviciu în cazul magistraților”, a declarat Peiu, într-o conferință de presă susținută la Parlament, potrivit Agerpres.ro.

El a subliniat că, în opinia AUR, asumarea răspunderii Guvernului pe cinci proiecte de lege în aceeași zi este un demers fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene

Votul la cele patru moțiuni de cenzură anunțate de AUR împotriva proiectelor pe care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea ar putea avea loc vineri, 5 septembrie 2025, potrivit g4media.ro.

Conform sursei citate, dacă partidul AUR depune astăzi moțiunile, ele ar putea fi tot citite în plen tot astăzi, ca să lase dezbaterile și votul vineri.

AUR acuză Guvernul României de „terorism legislativ”

„Procedura constituțională prevede toată această asumare a răspunderii pentru cazuri excepționale, pentru o lege. Sigur că, în trecut, Guvernul Boc a mai abuzat o dată de această prevedere, venind cu două legi în aceeași zi. Dar regula este să existe un proiect de lege pe care să-ți asumi răspunderea. Guvernul ceea ce face acum poate fi catalogat ca un fel de terorism legislativ, pentru că, deși am intrat în sesiunea parlamentară normală, deși coaliția de guvernare dispune de o majoritate de peste 70% în Parlament, deci poate să treacă orice proiect de lege își dorește, a decis acest abuz, care pune sub semnul îndoielii fundamentul democratic al societății noastre”, a susținut Peiu.



El a amintit că, la baza unei societăți democratice, se află separația puterilor în stat, iar „în momentul în care puterea executivă, în loc să-și desfășoare activitatea executivă de guvernare, desfășoară activitate legislativă, nu mai avem practic o separare reală a puterilor în stat, deci suntem în contextul unei democrații ciuntite, al unei semi-democrații”.



„Cerem Guvernului să retragă toate aceste măsuri propuse de Ministerul Sănătății și să deschidă un dialog real cu toți factorii implicați”, a argumentat senatorul.

POT, cot la cot cu AUR pentru cele patru moțiuni de cenzură

Președintele POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat marți că se alătură inițiativei de contestare a Pachetului II, subliniind că aceste moțiuni reprezintă și „poziția fermă a Partidului Oamenilor Tineri”.

Partidul transmite semnăturile necesare pentru depunerea celor patru moțiuni de cenzură „care vizează proiectele controversate din al doilea pachet de reforme fiscale și administrative, propus de Guvern împotriva românilor”.



„Cele patru proiecte vizate - reforma în sănătate, care limitează accesul pacienților la tratamente și reduce autonomia medicilor; guvernanța companiilor de stat, care riscă să sporească politizarea prin AMEPIP; noile măsuri fiscale, care împovărează clasa de mijloc și independenții fără să aducă garanția unei redresări economice reale; precum și reorganizarea autorităților autonome ANCOM, ANRE și ASF, unde se propun doar ajustări cosmetice - sunt dovezi clare că Guvernul Bolojan încearcă să impună decizii majore, fără dezbatere reală și fără legitimitatea necesară. Partidul Oamenilor Tineri își asumă rolul de opoziție responsabilă față de Pachetul II, care lovește în sănătate, economie și administrația statului. Prin susținerea acestor patru moțiuni de cenzură arătăm clar că nu putem accepta o guvernare prin asumare, fără dezbatere reală în Parlament, care propune măsuri împotriva românilor: creșteri de taxe nefondate, fără studii de impact și care destabilizează total, pe termen scurt, bugetul familiilor de români. Semnăturile noastre demonstrează că POT este aici pentru a apăra interesele românilor, nu pentru a gira experimente fiscale și administrative nocive”, transmite președinta POT într-un comunicat de presă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: