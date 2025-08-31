Principalul propagandist AUR/Georgescu din online, oficial trompetă a Rusiei: „Generalul Gherasimov a prezentat actualizarea de pe linia frontului”

BobbyD, al carui nume real este Bogdan Dumitru, principalul propagandist al AUR și al lui Călin Georgescu pe rețelele de socializare, își asumă de acum fățis și rolul de propagandist al regimului de la Moscova.

Principalul propagandist AUR/Georgescu din online, oficial trompetă a Rusiei| Foto: Depositphotos.com

Sâmbătă, Bogdan Dumitru a prezentat pe contul lui de X, într-un mod laudativ, victoriile armatei Ruse în Ucraina, el susținând, în ton cu propaganda de la Moscova, că aceste teritorii ucrainene luate cu japca prin forța armelor au fost „eliberate”, notează Presshub.ro, care citează Aktual24.

„Generalul Gherasimov a prezentat actualizarea de pe linia frontului:

Rusia a eliberat până acum:

*99,7% din Republica Lugansk

*77% din Republica Donețk

*76% din regiunea Herson

*74% din regiunea Zaporojie

Așa ceva nu vedeți la știri!”, a publicat BobbyD pe X.

Foto: Depositphotos.com

