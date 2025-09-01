Decalogul dezvoltării Clujului, susținut de deputatul PNL Ovidiu Cîmpean în această sesiune parlamentară

Cu ocazia începerii unei noi sesiuni parlamentare, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a transmis câteva dintre prioritățile sale pentru această funcție.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) a transmis câteva dintre prioritățile sale pentru cu ocazia începerii sesiunii parlamentare | Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

„Cred că fiecare proiect pe care îl duc în Parlament trebuie să se traducă în lucruri concrete pentru oameni”, a transmis deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Energia la preț corect, mobilitatea și sănătatea Clujului, printre prioritățile deputatului Ovidiu Cîmpean

El a enumerat propunerile sale pentru această toamnă.

𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲𝗮 𝗖𝗹𝘂𝗷𝘂𝗹𝘂𝗶 - voi sprijini marile proiecte de infrastructură de transport ale Clujului: centura metropolitană, metroul, trenul metropolitan și dezvoltarea Aeroportului Internațional „Avram Iancu”. Aceste investiții sunt vitale pentru conectivitatea și dezvoltarea sustenabilă a întregii regiuni.

𝗦𝗮̆𝗻𝗮̆𝘁𝗮𝘁𝗲𝗮 𝗰𝗹𝘂𝗷𝗲𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿 - voi susține cu toată forța realizarea marilor proiecte de investiții în sănătate: 𝗦𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝘂𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗨𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁̦𝗮̆, 𝗦𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝘂𝗹 𝗣𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰 𝗠𝗼𝗻𝗼𝗯𝗹𝗼𝗰 𝘀̦𝗶 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗹 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁. Clujul merită spitale moderne, cu dotări de ultimă generație, care să răspundă nevoilor pacienților din întreaga Transilvanie.

𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘁̦ 𝗰𝗼𝗿𝗲𝗰𝘁 – voi susține 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̆𝘁̦𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲, astfel încât grupuri de cetățeni, asociații de locatari sau autorități locale să poată produce și folosi împreună energie verde.

𝗦𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁̦𝗶𝗶 - propun un cadru unitar, astfel încât regulile privind avansurile și decontările să fie aceleași pentru toate investițiile publice, indiferent dacă sunt finanțate din bugetul național, PNRR sau alte fonduri europene.

𝗟𝗲𝗴𝗲𝗮 𝟯𝟱𝟬/𝟮𝟬𝟬𝟱 – 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁̦𝗮̆𝗿𝗶 𝗻𝗲𝗿𝗮𝗺𝗯𝘂𝗿𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 - propun introducerea posibilității de a finanța proiecte 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗮𝗻𝘂𝗮𝗹𝗲, pentru ca ONG-urile și comunitățile locale să își poată planifica mai bine activitatea și să dezvolte proiecte pe termen lung.

𝗦𝗮̆𝗻𝗮̆𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝘁𝗼𝘁̦𝗶 - programe de prevenție oncologică și programe de vaccinare extinse, pentru ca fiecare familie să aibă acces la servicii medicale moderne și echitabile.

𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁̦𝗶𝗲 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗮̆ și sprijin pentru after-school-uri, ca să reducem abandonul școlar și să pregătim copiii pentru viitor.

𝗢𝗿𝗮𝘀̦𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶 𝘀̦𝗶 𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗲 - sprijin pentru Hub-ul 𝗠𝟭𝟬𝟬 și soluții de finanțare dedicate reducerii poluării și creșterii calității vieții în marile orașe.

𝗧𝗿𝗲𝗻𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗲 𝘃𝗶𝘁𝗲𝘇𝗮̆ – voi urmări pregătirea acestui proiect strategic și voi cere de la Ministerul Transporturilor jalone clare, cu termene precise, astfel încât România să nu mai piardă timp și oportunități.

𝗣𝗡𝗥𝗥 𝘀̦𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗻𝗲 - susțin legile care aduc banii europeni mai repede în comunități și care sprijină proiecte verzi, esențiale într-o lume afectată de schimbările climatice”

Ovidiu Cîmpean: „Rămân cu gândul la comunitatea din Cluj”

Deputatul clujean a menționat că va sprijini 𝗚𝘂𝘃𝗲𝗿𝗻𝘂𝗹 𝗶̂𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗮𝗱𝗼𝗽𝘁𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗮𝗰𝗵𝗲𝘁𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮̆.

„Sunt reforme dificile, dar fără ele România nu poate merge mai departe. Cred în munca serioasă, în dialog și în soluții reale. Știu că așteptările sunt mari și tocmai de aceea rămân cu gândul la comunitatea din Cluj și la toți cei care și-au pus încrederea în mine. Invit colegii din administrație, mediul de afaceri, societatea civilă și universități să continuăm dialogul pe aceste teme. Haideți să facem împreună ca România să fie un loc mai bun, mai sigur și mai corect!”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: