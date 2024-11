Alegerile prezidențiale din Moldova, sursă de inspirație pentru România? Valentin Naumescu: „Ce mult înseamnă un lider politic credibil! O mare victorie, dar bătălia nu s-a încheiat aici”.

Maia Sandu a câștigat al doilea mandat la președinția Moldovei cu sprijinul masiv al diasporei. Adevărata provocare este reprezentată de alegerile parlamentare de anul viitor. „Este o mare victorie, dar bătălia nu s-a încheiat aici”, spune Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la UBB.

Valentin Naumescu, despre alegerile prezidențiale din Moldova: „O mare victorie, dar bătălia nu s-a încheiat aici” | Foto: Maia Sandu - Facebook

Maia Sandu a câştigat al doilea mandat de preşedinte al Republicii Moldova, cu 55,41%.

Pe teritoriul Republicii Moldova, Stoianoglo a obținut peste 51% (692.533 de voturi), în timp ce Maia Sandu a obținut aproape 49% (660.226 de voturi). În diaspora însă, Maia Sandu a avut un vot covârșitor – aproape 83% (269.496 voturi), față de doar 17.22% (56.068) pentru Stoianoglo.

„O diferență care trebuie să dea de gândit”

Se poate observa astfel diferența substanțială între opțiunea de vot a alegătorilor din interiorul Moldovei comparativ cu opțiunea diasporei.

După cum apreciază Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la UBB și președintele think tank-ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE), această diferență de opțiune ar trebui „să dea de gândit” clasei politice din Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din vara anului viitor și unde participarea diasporei va fi mult mai redusă.

Astfel, victoria politică a Maiei Sandu merită apreciată, însă partidul de guvernământ PAS va fi nevoit să găsească o formulă de guvernare pro-europeană după alegerile legislative din Moldova, programate în vara anului viitor.

Oricum, Maia Sandu a reușit o mobilizare foarte bună a electoratului, fiind un „politician credibil”, capitol la care România înregistrează profunde lacune în prezent, arată profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu.

„Într-adevăr, observația a fost valabilă și acum două săptămâni, cu ocazia votului pentru referendum.

Există o diferență destul de mare între opțiunea politică în interiorul Moldovei care, iată, rămâne destul de mult influențabilă ca populație de propaganda rusească, aspect ce se datorează, probabil, și canalelor media de limbă rusă și altor forme prin care Rusia își exercită influența pe teritoriul Republicii Moldova și, pe de altă parte, opțiunea politică ferm pro-occidentală a diasporei care locuiește începând din România, spre Vest, în Uniunea Europeană, Marea Birtanie și America de Nord.

Valentin Naumescu, despre alegerile prezidențiale din Moldova: „O mare victorie, dar bătălia nu s-a încheiat aici” | Foto:Valentin Naumescu - Facebook

Este o diferență destul de mare și, trebuie să recunoaștem - e destul de neplăcut să constatăm că Maia Sandu nu a reușit să convingă majoritatea alegătorilor din țară, de pe teritoriul Republicii Moldova, unde candidatul socialiștilor pro-ruși, Alexandr Stoianoglo, a câștigat, e adevărat, la o diferență mică de 30.000 de voturi. Dar a câștigat, iar acum două săptămâni, votul majoritar la referendum a fost „nu”, deci împotriva Uniunii Europene”, spune profesorul Valentin Naumescu pentru monitorulcj.ro

„Alegerile parlamentare din Moldova, mai importante decât tot ce a fost până acum”

„De ce spun că ar trebui să dea de gândit această diferență, dincolo de bucuria și euforia rezultatului, e o mare victorie și o salutăm ca atare. Dar bătălia politică nu s-a încheiat aici și trebuie să amintim cititorilor că urmează alegerile parlamentare, în vara anului viitor. Aș îndrăzni să spun că sunt chiar mai importante decât tot ce a fost până acum. După cum știm, într-o democrație parlamentară, adevărata putere politică este la nivelul majorității parlamentare. Dacă nu ai majoritate parlamentară care să-ți dea sensul guvernării, direcția de guvernare și procesul legislativ, nu ai practic nimic.

Puterea politică - nici în Republica Moldova adevărata putere nu este la președinte, decât cea simbolică, cea legată de viziune, un lider care inspiră societatea. Altminteri, adevărata putere este la nivelul majorității parlamentare, care susține Guvernul.

Aici va trebui reflectat serios de către clasa politică din Republica Moldova, de către cei aflați la guvernare, partidul PAS, echipa Maiei Sandu cum abordează alegerile parlamentare de anul viitor. Ne uităm pe sondaje și ne putem da seama ușor că PAS, actualul partid de guvernământ, este departe de a mai obține majoritatea absolută, probabil se va menține pe locul 1, va câștiga alegerile, în jur de 25% arată sondajele și, dacă iarna ce urmează va mai eroda din baza electorală a partidului de guvernare.

Deci, una peste alta, realizăm că va fi nevoie de o coaliție după următoarele alegeri parlamentare și, în acest moment, nu există soluții prefigurate pentru o coaliție majoritară pro-europeană în parlamentul viitor, dar sperăm că în lunile ce urmează să apară soluții pentru o coaliție majoritar pro-europeană”, potrivit lui Valentin Naumescu.

Diaspora, inspirată de Maia Sandu

„Acest impact extraordinar al diasporei nu va mai fi la fel de puternic la alegerile parlamentare. Diaspora s-a mobilizat pentru Maia Sandu. Diaspora a fost inspirată de figura Maiei Sandu, foarte credibilă, foarte carismatică, mai puțin de către partidul de guvernământ PAS.

Deci eu le-aș sugera liderilor politici de la Chișinău să se bazeze pe diaspora, dar nu într-o măsură atât de mare, covârșitoare, cum s-a întâmplat la alegerile prezidențiale și la referendum. Pentru că alegerile parlamentare nu sunt atât de atractive pentru diasporă și nici partidele, în general, nu au o imagine chiar atât de bună încât să atragă oamenii să facă acele cozi impresionante la secțiile de votare pentru a vota partide la alegerile parlamentare.

Impactul diasporei va fi cu siguranță mai redus în vara anului viitor, la parlamentare, încă un motiv de reflecție, să nu spun îngrijorare, dar de preocupări pentru partidul de guvernământ de a găsi formule pentru a câștiga totuși votul și pe teritoriul Republicii Moldova”, a explicat Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la UBB și președintele think tank-ului ICDE pentru monitorulcj.ro

România nu are un lider politic credibil

După cum semnalează profesorul Valentin Naumescu, România nu dispune în prezent de un lider politic credibil, după cum a fost cazul Moldovei, unde Maia Sandu a reușit o mobilizare foarte bună a electoratului și a obținut al doilea mandat la președinția țării vecine.

„România nu poate avea aici o altă sursă de inspirație decât aceea de a vedea cât de mult înseamnă un lider politic credibil. Un lider politic excepțional, tenace, cu viziune, competent, credibil. Ceea ce, din păcate, trebuie să recunoaștem în acest moment electoral în care ne aflăm și noi în România, nu avem. Nu avem o soluție de calitatea și credibilitatea Maiei Sandu.

În rest, nu putem face niciun fel de alte comparații, din fericire nu suntem în situația ca în interiorul României să avem un vot majoritar pentru un partid pro-rus. Suntem foarte departe de o asemenea situație negativă și nu ne putem aștepta ca diaspora să aibă o influență atât de mare la alegerile din România, cum a avut în Republica Moldova.

Până la urmă Moldova este un stat foarte mic – au votat în jur de 1,7 milioane de oameni, iar votul din diaspora, care a sărit de 325.000, a fost aproape 20%. În România procentul acesta este mult mai mic.

Dar ne putem uita cu admirație și apreciere la modul în care Republica Moldova a reușit să aibă un lider politic la vârf, ca șef al statului, ca președinte al republicii, atât de credibil pentru cetățenii moldoveni. Și în planul relațiilor internaționale, pe plan european, are de asemenea o imagine foarte bună, așa cum are și România. Și este meritul lor că au reușit să se mobilizeze și să susțină actualul președinte pentru câștigarea celui de-al doilea mandat”, a explicat Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la UBB și președintele think tank-ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE).

