Al doilea pachet de măsuri fiscale: Bolojan anunță reforma companiilor de stat. Principalele măsuri.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat măsurile la care se lucrează pentru al doilea pachet fiscal. Principalele prevederi vizează reforma companiilor de stat, reforma și digitalizarea ANAF, reforma pensiilor magistraților și creșterea veniturilor în sănătate.

Ilie Bolojan a anunțat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, cel de al doilea pachet fiscal care va intra în vigoare de la 1 august.

Astfel, următorul pachet fiscal include: reforma companiilor de stat şi a administraţiei, restructurarea autorităţilor autonome, diminuarea numărului de membri din consiliile de administraţie şi a indemnizaţiilor acestora, modificări legislative pentru combaterea evaziunii fiscale şi a fraudării banului public, dar și reforma pensiilor speciale.

Reforma societăților comerciale în care statul este acționar majoritar va include și reducerea numărului de membri în structurile de conducere și plafonarea indemnizațiilor la valori rezonabile.

„Un pachet important ține de reforma societăților comerciale în care acționar majoritar este statul. Așa cum ați văzut în ultima perioadă, de la cheltuielile acestor societăți, de la creșterea indemnizațiilor conducerilor care s-au instalat acolo, de la randamentele lor, de la pierderile pe care le au, rezultă un tablou foarte prost pentru statul român. (...) Ce ne propunem: vom asigura transparența gestionării tuturor companiilor de stat, publicând de săptămâna viitoare toate datele ce țin de conducere și de indicatori; vom iniția modificarea indicatorilor de performanță, acest lucru este foarte important, pentru că toate conducerile funcționează pe baza unor contracte de management. Unii s-au instalat, ca să folosesc ghilimelele, pentru câțiva ani de zile, în baza unor indicatori de performanță care sunt formali, din păcate, de multe ori; (...) vom modifica legislația, propunând reducerea numărului de membri în structurile de conducere și plafonarea indemnizațiilor la valori rezonabile”, a spus premierul într-o conferință de presă la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.ro

Astfel, noile măsuri fiscale vizează:

*Reforma societăților comerciale în care acționar majoritar este statul

*Asigurarea transparenței gestionării tuturor companiilor de stat prin publicarea, de săptămâna viitoare, a tuturor datelor ce țin de conducere și de indicatori

*Modificarea legislației prin propunerea reducerii numărului de membri în structurile de conducere

*Plafonarea indemnizațiilor la valori rezonabile

*Reducerea pierderilor sau închiderea societăților care acumulează pierderi mai mulți ani consecutivi

*Digitalizarea ANAF

*Limitarea mandatelor pentru cei cu funcții de conducere

*Combaterea evaziunii fiscale și fraudei în sectorul public

Reducerea risipei din fondul de sănătate

„A doua direcție importantă la care lucrăm este reducerea risipei din sistemul de sănătate. O componentă importantă de cheltuieli a statului român sunt cheltuielile pe sănătate. Nu mă refer la fondurile europene care intră în sănătate, nu mă refer la bugetele de investiții pe care le alocă Ministerul Sănătății pentru reparații de spitale sau dotări, ci la sumele care intră în sistemul de sănătate prin Casa de Sănătate”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, în perioada 2014-2015, ponderea acestor cheltuieli din veniturile curente ale statului român reprezenta 11%. În prezent, aceste cheltuieli au crescut la 14%–16%.

„Imaginați-vă că asta înseamnă sume foarte mari. De exemplu: 2021 – 49 de miliarde de lei, 2022 – 54 de miliarde de lei, 2023 – 59 de miliarde, 2024 – 73 de miliarde de lei, 2025, estimate 77 de miliarde de lei. La întâlnirea cu președintele Casei și ministrul Sănătății am fost informat că avem nevoie de cel puțin încă 10–14 miliarde ca să putem încheia acest an, pentru că din martie nu se mai achită sumele complete către sistemul de sănătate. Se achită doar partea de salarii, în principal, dar la toate celelalte capitole există arierate importante. Dacă nu s-ar întâmpla nimic până la finele anului, am ajunge la 16%”, mai spus Ilie Bolojan.

