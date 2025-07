Alin Tișe, susținut de PNL Cluj pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului: „E timpul să ducem vocea noastră mai departe”

Alin Tișe candidează pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL la Congresul formațiunii programat pentru sâmbătă, 12 iulie. „Este o decizie pentru un partid al viitorului, în adevăr, pentru oameni și în interesul lor”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, susținut de PNL Cluj pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului|Foto: arhivă monitorulcj.ro

Liberalii urmează să-și aleagă noua structură de conducere la Congresul PNL, iar potrivit noului statut al partidului, echipa de conducere va fi mult mai suplă: 4 prim-vicepreședinți și 8 vicepreședinți.

Alin Tișe și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL, candidatura sa fiind susținută în unanimitate de liberalii clujeni.

Tișe: E timpul să ducem vocea noastră mai departe

Președintele Consiliului Județean Alin Tișe și-a anunțat candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL.

După cum semnealează liberalul clujean, decizia a fost asumată pentru a reprezenta interesul clujenilor la nivel național.

„Îmi asum o nouă misiune: candidez la nivel național. Nu doar pentru mine, ci pentru noi toți, pentru a duce vocea noastră mai departe”, notează Alin Tișe în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.

„Au trecut 25 de ani în care am crescut împreună. Am luptat, am învățat, am rezistat.

Nu suntem doar un partid, suntem o familie care a trecut prin greutăți și nu s-a frânt.

Am fost eu însumi în tot acest timp și sunt bucuros că am ajuns să ne acceptăm așa cum suntem, cu bune și cu rele.

Am fost loial politic colegilor și partidului.

Astăzi, din această forță comună, îmi asum o nouă misiune: candidez la nivel național. Nu doar pentru mine, ci pentru noi toți.

Pentru un partid al viitorului, în adevăr, pentru oameni și în interesul lor.

Pentru tot ce am construit și tot ce merităm.

E timpul să ducem vocea noastră mai departe. Să arătăm că se poate, cu suflet, cu muncă, cu demnitate.

Vă mulțumesc tuturor! Împreună, continuăm!”, spune prețedintele Consiliului Județean Alin Tișe în mesajul citat.

Alin Tișe este avocat (din 1998), doctor în filosofie (2014) și politician clujean. Este președinte al Consiliului Județean Cluj (ales în 2024; 2008-2012, 2016-2020, 2020-2024). A fost senator de Cluj (2012-2016), prefect al Județului Cluj (2005-2007), manager al Clubului de Fotbal Universitatea Cluj (2007-2008) și consilier local (2004-2005).

Liberalii își aleg noua conducere

În funcție de scorurile electorale obținute de organizațiile județene, fiecare regiune a primit câte un mandat de vicepreședinte.

În afara celor 8 mandate de vicepreședinți validate la nivel regional, noua structură de conducere prevede 4 mandate de prim-vicepreședinți, iar candidaturile în acest sens pot fi depuse până miercuri, 9 iulie.

Liberalul clujean Alin Tișe a beneficiat de sprijinul unanim al PNL Cluj pentru candidatura la funcția de prim-vicepreședinte PNL. După cum a explicat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, candidatura pentru această funcție de conducere este una matură și asumată, astfel încât interesul clujenilor și al regiunii să fie reprezentate la nivel național.

În afară de Alin Tișe, care beneficiază de suportul liberalilor din regiunea Nord-Vest pentru un mandat de prim-vicepreședinte, și alți lideri liberali și-ar fi manifestat interesul pentru o astfel de poziție.

Pentru președinția Partidului Național Liberal singura candidatură care va fi înaintată de partid este cea a premierului Ilie Bolojan.

