Boc, avertisment pentru partidele politice: „Vor dispărea”

Votul covârșitor dat de clujeni în favoarea parcursului european al României la alegerile din 18 mai a fost apreciat de Emil Boc. Totodată, edilul Clujului a lansat un avertisment către partidele politice: „Dacă partidele politice tradiționale nu înțeleg momentul în care ne aflăm, vor dispărea”, spune Boc.

Boc, avertisment pentru partidele politice: „Vor dispărea”| Foto: monitorulcj.ro

„Îi felicit pe clujeni, suntem cel mai pro-european oraș al României, e meritul clujenilor. Peste 81% au votat calea europeană, au ales direcția pe care noi încercăm de multă vreme să o consolidăm la Cluj și mă bucur de acest rezultat, e meritul clujenilor, este produsul muncii și voinței lor și arată că acest oraș este pe drumul corect”, a declarat Emil Boc.

Boc: Trebuie să muncim împreună pentru a păstra direcția europeană

După cum a semnalat primarul Clujului Emil Boc, păstrarea direcției europene necesită un efort conjugat.

„Este cea mai mare bucurie pe care poți să o ai ca primar, să vezi direcția pe care o promovez de atâta amar de vreme. Clujenii au ales dintre cele două căi. Aceste alegeri au fost un referendum pro sau anti-Europa, am mai spus asta. Suntem în vârful piramidei. Trebuie să muncim și mai mult să păstrăm această direcție. Pentru mine, personal, votul clujenilor este un imbold și mai mare de a continua direcția pe care suntem, o direcție a locurilor de muncă cât mai bine plătite, o direcție a atragerii în continuare de fonduri europene, să ne menținem statutul de campioni ai fondurilor europene în România, să continuăm standardele de calitate a vieții, de la educație, sănătate, la infrastructură pentru clujeni, să le oferim clujenilor cât mai multe motive să rămână acasă.

Și pentru asta trebuie să muncim în fiecare zi, noi nu avem pauze, nici de alegeri, nici între alegeri. În fiecare zi avem proiecte de derulat”, a explicat, marți, edilul Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale.

Calea reformelor: cea mai grea misiune îi revine președintelui României

România trebuie să depășească momentele dificile pe care le traversează, atât politice, cât și economice, iar calea reformelor este singura soluție la îndemână. De altfel, după cum arată Emil Boc, una dintre cele mai dificile sarcini îi revin președintelui României, care nu beneficiază de o majoritate parlamentară solidă, nici de un guvern prin care să aplice programul politic votat de români: reforma cheltuielilor publice, investiții din fonduri europene, diminuarea risipei bugetare și reducerea numărului de parlamentari.

„Nu îmi permit să dau sfaturi la nimeni. Știu câteva lucruri din experiență, din ce am văzut și eu, pot fi aprobat, dezaprobat. Despre noul președinte. Va fi președintele care va avea cea mai grea misiune după 1989 încoace. Este primul președinte al României ales care nu are o majoritate parlamentară care să-i dea un guvern în care să-și pună în practică, din a doua zi, programul cu care a câștigat alegerile.

Uitați-vă la toți președinții, uitați-vă la Ion Iliescu, Emil Constantinescu, uitați-vă la Traian Băsescu, Klaus Iohannis, toți, la început de mandat, au avut un guvern cu care au putut să meargă mai departe și să pună în practică proiectele pentru care au fost votați. Pentru prima dată după Revoluție avem un președinte care va avea cea mai grea misiune cu putință.

„Românii au dat un vot covârșitor într-o direcție care trebuie urmată”

Astăzi, în Parlament nu există un partid sau o coaliție de partide formată deja, să sperăm, Doamne ajută, dar am rețineri. La PSD lucrurile nu s-au tranșat, nici la PNL nu s-a luat decizia finală, deci nu există un partid sau o coliție de partide care din a doua zi să lucreze cu președintele. Aici va fi înțelepciunea actualei clase politice: ne ridicăm la înțelepciunea momentului pe care îl avem și urgențele lui sau ar mai fi nevoie de multe convulsii politice pentru a putea să pui în practică votul românilor. Trebuie făcute lucrurile acestea pentru care românii au ieșit la vot. Lucrurile trebuie să se facă, românii au dat un vot covârșitor într-o direcție care trebuie urmată, direcția pro-europeană.

Această direcție are în ADN-ul ei reforma României, precum reforma administrativă, reforma cheltuielilor bugetare, transparența și reforma funcției publice, utilizarea fondurilor europene, diminuarea risipei, reducerea numărului de parlamentari, avem un referendum din 2009 aprobat de români și n-a fost pus în practică.

Aceste lucruri trebuie făcute. Sper că stă în înțelepciunea clasei politice să facă aceste lucruri și să îi ușureze munca noului președinte. Dacă România are un președinte ales înseamnă că românii au dat și un mandat să se pună în practică aceste valori pentru care el a câștigat alegerile. Este o sarcină dificilă, sper însă că partidele politice din România, pro-europene în speță, la ele mă refer, să înțeleagă importanța momentului în care ne aflăm și că așa nu se mai poate. Nu se mai poate așa și așa, se poate doar cum a votat poporul. Asta e lecția de bază pe care o avem după votul din 18 mai. Nu se mai poate și așa și așa, se poate doar așa adică linia unei reforme reale, sănătoase, fără ură, insist foarte mult, nimic nu trebuie făcut cu ură, patimă și unii împotriva altora. Când am spus și în mesajul de ieri că avem nevoie să construim o Românie împreună, spun asta cu toată convingerea mea că doar încercând să ne adunăm vom putea reuși.

Democrați puternică și o clasă de mijloc consolidată

A doua concluzie pe care o am e inevitabil legată de educație. Totul începe, continuă și ne creează probleme dacă nu avem educație. Simplu, doar o analiză sociologică, votanții care au slujbe mai prost plătite, salarii mai mici, indiferent că sunt în țară sau în străinătate, prima dată Diaspora n-a mai făcut diferența să stabilească președintele, pentru prima dată e și un vot care are o componentă de polarizare masivă. De ce? Pentru că dacă nu ai educație nu ai acces la o slujbă mai bine plătită. Dacă ai educație și reușești să-ți pui în valoare abilitățile pe care le ai, atunci categoric ai ieșit din starea aceea în care te zbați de pe o zi pe altă. Este un strigăt a peste 5 milioane de români care nu trebuie uitați, trebuie maxim ascultați. România, în Uniunea Europeană, a făcut progrese uriașe. A venit foarte multă prosperitate în această țară. Trebuie să avem însă asigurată și egalitatea de șanse ca această prosperitate să se simtă la firul ierbii. Dacă 5 milioane de români nu simt prosperitatea și avantajele aderării la UE, atunci avem o problemă. Democrația este puternică doar atunci când ai o clasă de mijloc consolidată, serioasă. Prin clasa de mijloc nu înțeleg numai miliardarii și milionarii de pe coperțiile publicațiilor, ci înseamnă omul care să aibă depășită grija zilei de mâine prin munca lui cinstită și să poată trăi fără ca mâine să își pună întrebarea ce mănâncă, ce fac cu copiii, n-am sănătate, n-am asigurare, nu mă pot descurca cu chiria. Nu înseamnă, Doamne ferește, că trebuie să revenim la egalitarism, egalitarismul nu poate exista în societate, am încercat cu comunismul, a fost un fiasco total. Trebuie doar să asiguri egalitatea de șanse a tuturor să poată accede la prosperitate. Dacă această ecuație nu va fi rezolvată, va fi o chestiune de timp până ne vom scufunda rău de tot”, a adăugat Emil Boc.

Primarul Clujului a lansat și un avertisment către politicieni prin care arată că primele care vor pierde dacă nu se vor reforma, vor fi partidele.

„Dacă partidele politice tradiționale nu înțeleg momentul în care ne aflăm vor dispărea”, a avertizat Emil Boc.

