Alin Tișe, președintele CJ Cluj, a votat alături de copiii săi în Aghireșu, satul copilăriei: „Votul a fost, în primul rând, pentru viitorul copiilor mei!”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a revenit duminică în Aghireșu pentru a vota în cadrul alegerilor prezidențiale. Momentul a fost însă dublat de o rememorare emoționantă a începuturilor sale în educație, chiar în școala unde a urmat primele clase.

Alegeri prezidențiale 2025, turul 2. Alin Tișe, mesaj din Aghireșu: „Votul a fost, în primul rând, pentru viitorul copiilor mei!”| Foto: Alin Tișe - Facecbook

Alin Tișe s-a aflat duminică, 18 mai, în comuna Aghireșu, de unde a transmis un mesaj de solidaritate și încredere pentru viitorul României.

Într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook, președintele Consiliului Județean Cluj i-a îndemnat pe clujeni și pe toți românii să meargă la vot, subliniind miza europeană a votului și impactul pe care politicile europene îl pot avea asupra educației și dezvoltării comunităților locale.

„Mă aflu la școala din Aghireș, școala primilor ani de învățământ, unde am început, practic, viața. Este un moment important în care am decis să le prezint fiilor mei clasa unde am învățat, locul unde am început să învăț și, de ce nu, locul unde am început să mă formez. Astăzi este o zi importantă, deoarece aici am făcut primii pași în școala din Aghireșu, aici am început să învăț și pentru mine este cea mai importantă lecție pe care vreau să vă dau astăzi vouă în calitate de fii ai mei și cred că prima lecție importantă pe care vreau să vă dau este următoarea. Este cea mai importantă lecție pentru mine și prima și sper să țineți minte aceasta toată viața pentru că aș vrea ca aceste chestiuni să vă călăuzească în toată viața voastră. Credința, iubirea și educația să o aveți cu voi toată viața că asta înseamnă să fiți oameni. Dragi prieteni, vă invit la vot. Am votat pentru România Europeană. Am votat pentru ca toți copiii din România, indiferent dacă sunt din mediu rural sau urban, să aibă aceleași condiții de învățământ.”, a transmis Alin Tișe.

