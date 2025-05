Alegeri prezidențiale, turul doi. Nicușor Dan: „Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate. Nu trebuie să existe două Românii”.

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat că a votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate, nu una care să aducă „aventură și descurajarea investițiilor” în România.

Nicușor Dan: „Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate”|Primarul capitalei si candidatul la presedintie, Nicusor Dan, voteaza in Fagaras pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, 18 mai 2025. Inquam Photos / Alex Nicodim

„Am votat cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentați. Acum două săptămâni românii au votat schimbare. Întrebarea este care schimbare. Și am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate, nu una care să aducă aventură și descurajarea investițiilor în România. Am votat pentru o direcție europeană și pentru o colaborare bună cu partenerii noștri europeni, nu pentru izolarea României. Și am votat pentru o societate în care să reușim să avem dialog, nu una în care să fim dezbinați”, a spus Nicușor Dan, care a votat duminică dimineața la Școala Gimnazială nr. 4 din orașul Făgăraș.

Nicușor Dan: „Nu trebuie să existe două Românii”

El a menționat că a votat „cu speranță”, deoarece în țară, în Republica Moldova, precum și în diaspora există oameni „care să construiască” o Românie așa cum și-o doresc cetățenii.

Nicușor Dan a explicat că a ales să își exprime opțiunea la Făgăraș, pentru a le transmite oamenilor că „nu trebuie să existe două Românii”, una a marilor orașe și una a mediului rural.

„Am votat la Făgăraș ca să transmitem oamenilor că e important să știm de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii: una a marilor orașe și una a zonei rurale și a orașelor mici. Trebuie să distribuim prosperitatea peste tot în România”, a explicat edilul general.

Nicușor Dan a declarat că România „își alege viitorul” nu doar pentru cinci ani, ci pentru o perioadă mai îndelungată, fiind vorba despre „un punct de cotitură”. El i-a invitat pe toți românii să iasă la vot.

„Nu e prima mea campanie și nu fac niciodată predicții înaintea votului. Românii vor decide. (...) Există speranțe pentru o schimbare structurală, dar depinde de ce se va întâmpla astăzi”, a mai spus el și în limba engleză, răspunzând unei întrebări adresate de un jurnalist străin.

Candidatul independent a votat la școala din Făgăraș unde a urmat cursurile gimnaziale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: