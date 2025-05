Alegeri prezidențiale, turul doi. S-au deschis secțiile de vot. Peste 600.000 de clujeni așteptați la urne.

Românii cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică, 18 mai, la urne pentru a-şi alege preşedintele.

Cele aproape 19.000 de secții de votare organizate în țară s-au deschis duminică, la ora 7:00, aproape 18 milioane de alegători fiind așteptați la urne să își aleagă președintele dintre cei doi candidați ajunși în cursa finală.

Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este de 17.988.218 cetățeni.

Pe teritoriul țării sunt organizate 18.979 de secții de votare.

Cluj: peste 600.000 de alegători așteptați la urne

Potrivit datelor oficiale publicate de Prefectura Cluj, în județul Cluj sunt așteptați la vot 616.699 de cetățeni. Clujenii vor putea vota în cadrul unei dintre cele 674 de secții de votare deschise.

În Cluj-Napoca sunt pe liste 270.181 alegători, iar în municipiu sunt deschise 184 de secții de votare.

În diaspora votul a început vineri, în cele 965 de secții.

Alegătorul își poate exprima dreptul constituțional la una dintre următoarele secții de votare:

* în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde își are domiciliul sau reședința, poate vota numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își are domiciliul ori reședința, conform legii; alegătorul cu domiciliul sau reședința în municipiul București nu își poate exercita dreptul de vot la o secție de votare situată în alt sector al municipiului București decât cel în care are domiciliul sau reședința, dar își poate exercita dreptul de a alege la orice secție de votare aflată în alt județ;

* în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din cadrul acesteia;

* în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secție de votare organizată în străinătate;

* în cazul în care îndeplinește funcția de membru al biroului electoral al secției de votare sau de operator de calculator al unei secții de votare ori asigură menținerea ordinii, votează la secția unde își desfășoară activitatea;

* în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție care îi asigură accesul la urne. Potrivit AEP, 97,94% din totalul secțiilor îndeplinesc criteriile minimale pentru a asigura accesul alegătorilor cu mobilitate redusă.

Alegătorii votează cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, și anume: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pașaportul diplomatic; pașaportul diplomatic electronic; pașaportul de serviciu; pașaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).

Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Urnele se închid la ora 21:00.

