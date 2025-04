Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj) trage un semnal de alarmă asupra crizei deșeurilor din România: „Este nevoie de acțiuni urgente”

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj) trage un semnal de alarmă asupra crizei deșeurilor din România

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj) a atras atenția asupra unei probleme de importanță națională care afectează mediul înconjurător, sănătatea populației și calitatea vieții românilor: gestionarea ineficientă a deșeurilor.

Deputatul subliniază că abandonarea deșeurilor, arderea ilegală și lipsa unui sistem eficient de reciclare au generat o criză ecologică ce necesară soluții imediate.

„Doresc să aduc în atenție o problemă de importanță națională, care afectează profund mediul înconjurător, sănătatea populației şi calitatea vieții fiecăruia dintre noi: gestionarea ineficientă a deşeurilor în România, accentuată de abandonarea, arderea şi lipsa unui sistem eficient de reciclare. Aceste probleme au generat o criză ecologică ce necesită măsuri urgente care să asigure garantarea dreptului cetăţenilor la un mediu curat şi sănătos.

În contextul aderării la spaţiul Schengen, cu atât mai mult este necesară o înăsprire a legislaţiei de mediu, mai ales că libera circulaţie a mărfurilor pe teritoriul UE presupune responsabilităţi sporite în materie de securitate pentru toate statele membre”, a transmis Remus Lăpușan.

România, penultimul loc în UE la reciclarea deșeurilor municipale

Conform datelor oficiale, România ocupă penultimul loc în Uniunea Europeană la reciclarea deșeurilor municipale, cu o rată de doar 11,3%, mult sub media europeană de aproape 49%. Lăpușan subliniază că, deși producem o cantitate mai mică de deșeuri pe cap de locuitor comparativ cu alte state europene, lipsa unei infrastructuri moderne și a unor politici coerente face ca acestea să ajungă fie în gropile de gunoi, fie să fie abandonate în natură sau arse ilegal.

Depozitarea necontrolată a deşeurilor este tot mai frecventă în întreaga țară. Pe câmpuri, în păduri, pe malurile râurilor şi chiar în zonele urbane, apar munți de gunoaie care afectează ecosistemele și pun în pericol sănătatea oamenilor. Deşeurile provenite din construcţii şi demolări, precum molozul, betoanele sau materialele plastice, sunt lăsate la întâmplare, fără nicio măsură de protecție a mediului, contribuind astfel la contaminarea solului şi a apelor subterane”, a transmis deputatul PSD de Cluj.

„Lipsa unor soluții eficiente de eliminare controlată duce la arderea ilegală a deşeurilor”

„În plus, şi lipsa unor soluții eficiente de eliminare controlată duce la arderea ilegală a deşeurilor, care și aceasta o practică tot mai întâlnită. Fumul toxic rezultat din arderea plasticelor, cauciucurilor şi altor materiale periculoase eliberează în aer substanțe nocive, cu efecte grave asupra sănătății populației. În numeroase zone urbane şi periurbane, această poluare a aerului devine tot mai vizibilă, afectând direct calitatea vieţii.

Este esențial să conştientizăm că lipsa unor măsuri ferme nu doar că degradează mediul, dar pune în pericol şi sănătatea generațiilor viitoare. O strategie națională eficientă de gestionare a deşeurilor nu mai poate fi amânată. România are nevoie de un sistem modern de colectare selectivă, de sancțiuni mai dure pentru cei care abandonează şi ard deşeuri ilegal, precum şi de investiții serioase în infrastructura de reciclare şi valorificare a acestora.

Consider că primii paşi în vederea adoptării unor măsuri ferme au fost deja făcuţi prin adoptarea, cu implicarea puternică a grupului parlamentar PSD, a noului Cod Silvic. Suntem conştienţi cu toţii de importanţa pădurilor ca plămâni verzi ai planetei şi consider că, aşa cum am reuşit să avem o abordare unitară şi transpartinică în adoptarea unui nou Cod Silvic, la fel putem avea aceeaşi coeziune şi în ceea ce priveşte adoptarea unor măsuri legislative în vederea combaterii poluării, de orice fel ar fi ea”, a adăugat Remus Lăpușan.

Lăpușan încheie printr-un apel la acțiune: „Doar printr-o acțiune rapidă și coordonată putem preveni transformarea României într-o imensă groapă de gunoi și pentru a asigura un mediu curat pentru generațiile viitoare.”

