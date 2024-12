Oláh Emese (UDMR), viceprimarul Clujului: „Am votat pentru principiile democrației, pentru valorile europene”

Oláh Emese (UDMR), viceprimarul Clujului (UDMR)a votat duminică dimineaţa, 1 decembrie, la alegerile parlamentare 2024.

Oláh Emese (UDMR) | Foto: Paula COPACIU - monitorulcj.ro

Ea a votat în așa fel încât toată lumea să se simtă bine în Cluj-Napoca.

„Astăzi am votat pentru principiile democrației, pentru valorile europene, astfel încât cu toții să ne simțim bine acasă, aici în Cluj-Napoca. Am votat pentru democrație, pentru egalitatea de șanse și am votat pentru o viață mai frumoasă pentru toți”, a declarat Oláh Emese, la ieșirea din secția de vot.

