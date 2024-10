Viceprimarii Dan Tarcea (PNL) și Olah Emese (UDMR) au depus jurământul la începutul noului mandat

Viceprimarii Clujului, Dan Tarcea (PNL) și Olah Emese (UDMR) au depus jurământul la începutul noului mandat.

În urma constituirii noului Consiliu Local și a comisiilor de specialitate, primarul Emil Boc a convocat o ședință ordinară de îndată pentru alegerea viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca.

În urma voturilor exprimate, Dan Tarcea (PNL) a obținut 14 voturi, iar Olah Emese (UDMR) a obținut 16 voturi.

Un număr de 26 de consilieri au depus, vineri, jurământul în cadrul ceremoniei de învestire a noului Consiliu Local, în urma alegerilor din 9 iunie 2024.

În noua componență a Consiliului Local, Partidul Național Liberal are 10 mandate, Alianța Dreapta Unită are 5 mandate. UDMR are 4 mandate. Cu câte 3 mandate au intrat în Consiliul Local și PSD, și AUR. REPER are două mandate de consilier local.

Prin alianța cu UDMR, PNL își asigură o majoritate (14 voturi) în Consiliul Local.

Consiliul Local:

PNL: Tarcea Dan-Ștefan, Gliga Florin-Valentin, Florian Ovidiu Valeriu, Pop Loredana, Moldovan Ionuț-Daniel, Petruș Flavia-Mihaela, Vișan Ovidiu-Vasile, Constantea Radu-Mihai, Ursu Cristian-Corneliu, Chira Beniamin-Marius.

