Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat organele de urmărire penală în cazul finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat organele de urmărire penală să cerceteze modul de finanţare a campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat organele de urmărire penală în cazul finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu | Foto: monitorulcj.ro

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat organele de urmărire penală să cerceteze modul de finanţare a campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu a raportat la AEP zero cheltuieli electorale.

„Sesizările care au ajuns la Autoritatea Electorală Permanentă cu dovezi cu privire la faptul că în anumite localităţi, inclusiv pe panourile oficiale de afişaj ale competitorilor politici, au apărut afişe cu candidaţi care nu aveau inscripţionată identificarea, codul de identificare nu era inscripţionat al mandatarului financiar şi deci el era un afiş, ca să zic aşa, care era anonim. Am solicitat organelor de urmărire penală din localitatea din judeţele respective să facă verificări pentru a stabili unde au fost imprimate acele afişe, cine le-a plătit, pentru ca apoi să poată să facă o legătură de cauzalitate între cel care a comandat afişele, le-a utilizat şi un anume competitor politic şi în funcţie de asta să ia măsurile legale corespunzătoare”, a declarat Toni Greblă, preşedintele AEP, potrivit Agerpres, care citează Digi24.

Influencerii din România, verificaţi de ANAF

Toni Greblă a precizat că a AEP a solicitat ANAF să verifice influencerii principali din România pentru a vedea dacă au fost plătite sume din conturile de campanie electorală ale candidaţilor.

Întrebat în legătură cu faptul că unii influenceri au spus că au fost plătiţi, el a precizat că sumele trebuie comunicate la ANAF.

„Acele sume trebuie comunicate şi la ANAF, astfel încât numai ANAF are competenţa să verifice dacă aceştia au fost plătiţi pentru publicitate politică, de cine anume au fost plătiţi. Şi apoi, sigur, se face ancheta respectivă pentru a vedea ce legătură de cauzalitate este între cel care a plătit campania electorală în mediul online şi un candidat, un anume candidat la alegerile pentru preşedintele României”, a precizat şeful AEP.

Potrivit acestuia, AEP a făcut sute de sesizări la platformele media, la principalele platforme - Meta, Tiktok, Facebook şi altele atunci când a fost sesizată cu „posibilă reclamă politică care conţine defăimări, dezinformări, fake news-uri sau nu este însuşită de un anume competitor politic”, solicitând să le îndepărteze din mediul virtual.

Ce poate face AEP în cazul încălcării legislației electorale

Potrivit legii, în termen de 15 zile de la data alegerilor, respectiv până cel mai târziu la data de 9 decembrie 2024, fiecare competitor electoral trebuie să depună la AEP, prin mandatarul financiar, Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei.

De asemenea, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, respectiv până cel mai târziu la data de 23 decembrie 2024, mandatarii financiari coordonatori depun la AEP cererea de rambursare a cheltuielilor electorale, însoţită de documentele justificative prevăzute de normele metodologice, aferente cheltuielilor efectuate cu ocazia celor două tururi organizate pentru alegerile prezidenţiale.

CITEŞTE ŞI

CNA cere Comisiei Europene să investigheze TikTok, după campania politică a lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale

În urma depunerii cererilor de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate de competitorii electorali, Autoritatea Electorală Permanentă demarează acţiunea de verificare a veniturilor şi cheltuielilor electorale, în urma cărora se vor întocmi documentele de control, de rambursare/nerambursare şi sancţionare, după caz.

Rezultatele fiecărui control, precum şi lista cuprinzând sancţiunile aplicate vor fi publicate pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente (AEP).

Cheltuieli candidați alegeri prezidențiale 2024

Dacă pentru primul tur al alegerilor prezidențiale Călin Georgescu raporta zero cheltuieli, liderul PSD Marcel Ciolacu a înregistrat cheltuieli în valoare de aproape 57 de milioane de lei.

Lista contribuțiilor și cheltuielilor realizate de cei 14 candidați

* Elena Lasconi (USR) - contribuţii de 19.425.165 lei şi cheltuieli de 16.494.018,93 lei;

* Călin Georgescu (independent) - contribuţii de zero lei şi cheltuieli de zero lei;

* Marcel Ciolacu (PSD) - contribuţii de 66.000.000 lei şi cheltuieli de 56.576.095,56 lei;

* Nicolae Ciucă (PNL) - contribuţii de 17.652.000 lei şi cheltuieli de 17.650.501,98 lei;

* George Simion (AUR) - contribuţii de 4.905.000 lei şi cheltuieli de 4.326.835 lei;

* Hunor Kelemen (UDMR) - contribuţii de 1.700.000 lei şi cheltuieli de 1.631.579,56 lei;

* Mircea Geoană (independent) - contribuţii de 8.205.335 lei şi cheltuieli de 8.397.305,45;

* Ana Birchall (independent) - contribuţii de 200.000 lei şi cheltuieli de 189.077,43;

* Alexandra Păcuraru (ADN) - contribuţii de zero lei şi cheltuieli de 3.741,25 lei;

* Cristian Diaconescu (independent) - contribuţii de 625.000 lei şi cheltuieli de 417.746,26 lei.

* Cristian Terheş (PNCR) - contribuţii de 170.000 lei şi cheltuieli de 156.839,31 lei;

* Ludovic Orban (Forţa Dreptei) - contribuţii de 488.000 lei şi cheltuieli de 486.230 lei;

* Sebastian Constantin Popescu (PNR) - contribuţii de zero lei şi cheltuieli de zero lei;

* Silviu Predoiu (PLAN) - contribuţii de 113.000 lei şi cheltuieli de 58.190 lei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: