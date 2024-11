De ce este important să fim alături de producătorii locali? Comerciant: „Nu mai vreau să arunc cantități mari de produse deoarece nu le pot comercializa” (P)

Pe lângă impactul direct asupra producătorilor, susținerea pieței locale are beneficii multiple pentru întreaga economie și pentru comunități.

Conferință de presă cu tema „Gospodăria țărănească – produsele procesate «acasă» intră cu încredere pe piață!”. De la stânga la dreapta, Lucia Magdalena, primărița comunei Chinteni, Ioan Oleleu PSD Cluj și Anca Marcu, primărița din Cojocna | Foto: Paula COPACIU - monitorulcj.ro

Ioan Oleleu, candidat PSD Cluj la parlamentare și vicepreședintele ANSVSA, a fost prezent miercuri, 6 noiembrie, în Chinteni, la o conferință de presă cu tema „Gospodăria țărănească – produsele procesate «acasă» intră cu încredere pe piață!”

Magdalena Suciu, doamna primar a comunei Chinteni, a declarat că este foarte importantă susținerea producătorilor locali și este bucuroasă să vadă cum întreaga comunitate se strânge în fiecare sâmbătă la piața volantă.

„Dacă discutăm despre producătorii locali, despre piețele volante din mediul rural, vreau să vă spun că a fost una dintre marile mele dorințe în mandatul trecut și la finalul mandatului am făcut foarte multe în Chinteni. În fiecare sâmbătă este o adevărată plăcere să bucur comunitatea și să susținem producătorii locali, să vezi cum întreaga comunitate se adună în jurul producătorilor locali, să socializeze, să mâncăm mititei de la piața de sâmbătă împreună și până la urmă să-i vezi producătorii locali că sunt și ei bucuroși și că munca lor, care nu este deloc ușoară, aduce roadele bine meritate. Îi mulțumesc lui Ioan Oleleu pentru susținerea și implicarea pe care a avut-o cu noi”, a declarat Magdalena Suciu, primărița comunei Chinteni.

Oleleu: „Vorbim despre gospodăria țărănească, de la consumul propriu la afacerea de familie”

Ioan Oleleu, vicepreședintele ANSVSA și candidat din partea PSD Cluj la Camera Deputaților, a subliniat că în momentul de față mediul rural are nevoie de modele, de repere, pentru a se putea dezvolta, iar acestea sunt cuprinse în programul cu care candidează la Parlament.

„Nici nu se putea să începem această caravană a informării oamenilor din mediul rural, de oportunitățile pe care pot să le dezvolte. Nu se putea altă comună decât Chinteni. Aici este un proiect foarte important la care a lucrat doamna primar, o piață volantă unicat în mediul rural din România. Avem nevoie de astfel de modele pentru că una dintre problemele subdezvoltării satului românesc este lipsa de modele.

Am să fac referire la o propunere legislativă pe care am susținut-o în urma discuțiilor pe care le-am avut în teritoriu (…) Există mulți producători locali care s-au lovit de o birocrație excesivă, de oameni care nu au înțeles ce înseamnă și ce trebuie să fie produsul românesc pe diferitele lor paliere.

Vorbim astăzi despre gospodăria țărănească, de la consumul propriu la afacerea de familie. Acesta este principiul ordinului care a intrat pe circuitul ANSVSA, o autoritate care are rolul la nivel național de reglementare și conduc acest departament de reglementare a tot ceea ce funcționează în piață pe domeniul producției pentru a avea alimente sigure din punct de vedere a siguranței alimentare”, a declarat Ioan Oleleu.

Politica de susținere a fermierilor și a industriei agroalimentare românești de la nivel național începută de Marcel Ciolacu în calitate de premier, subliniază nu doar importanța dezvoltării acestui sector, ci și necesitatea de a continua în calitate de președinte al României, pentru a asigura o direcție stabilă și eficientă în sprijinul agriculturii și comunităților rurale. Se va acorda prioritate strategică acelor sectoare din domeniul agriculturii în care România înregistrează în prezent deficiențe semnificative, astfel încât să se poată dezvolta politici eficiente care să stimuleze producția internă, să întărească securitatea alimentară și să sprijine economia națională în ansamblu.

Printre măsurile din planul de guvernare propus de Marcel Ciolacu si asumat de liderii PSD Cluj, se regăsesc: creșterea producției agricole românești prin modernizarea sistemelor de irigații, hrană sănătoasă din fermele românești, programul multianual de finanțare dedicat modernizării satului românesc și programul privind stimularea asocierii producătorilor locali.

„Am făcut un preț din dezvoltarea satului românesc prin simplificarea legislației în domeniu, astfel, astăzi unitățile de capacitate mică au condiții foarte flexibile pentru a se autoriza, de a se înregistra. Unitățile, mai ales cele pentru procesarea laptelui, se pot înregistra din punct de vedere sanitar-veterinar, fără a fi nevoie să îndeplinească toate condițiile stipulate în regulamentele Uniunii Europene și foarte important, se pot înregistra, pot comercializa, pot vinde piață produse chiar dacă nu sunt constituite sub formă juridică. În baza carnetului de comercializare și a atestatului de producător, pot să obțină această înregistrare din punct de vedere sanitar veterinar.

Modelul pe care noi l-am propus este unul foarte simplu, din gospodăria țărănească produsele procesate pot să ajungă către consumatori. Este nevoie de o procedură foarte simplă, pe modelul punctului gastronomic local care este un alt proiect pe care l-am inițiat încă din 2017-2018, pe același principiu al simplificării legislației. Am propus în prima fază, în dezbatere publică, o cantitate de 800 de kg și pe o raza de distribuție a județului, dar în condițiile în care într-o comunitate se dorește ca produsele să plece mai departe și cantitatea este mai mare au posibilitatea de asociere. În cadrul unei asociații pot să-și mărească cantitatea și pot să-și comercializeze produsele la nivel național. De ce este nevoie de asociație? Unul singur nu va putea face niciodată performanță și nu va reuși să intre în rafturile marilor lanțuri de magazine.

Provocarea majoră este să vedem aceste produse în lanțurile super și hypermarketurilor. Un alte proiect este cel care va putea da posibilitatea colectării din mediul rural a tuturor produselor în mare procesate și ele să fie vândute pe rafturile magazinelor. Toate aceste (măsuri - n.red) vin în sprijinul acelora care vor să facă ceva și nu știu de unde să înceapă. Am avut multe solicitări, mulți au solicitat ajutorul pentru că nu aveau de unde să ia informațiile necesare. Iar aici va fi nevoie ca și serviciile deconcentrate ale statului să înțeleagă că e nevoie de un parteneriat corect între instituțiile stautului și tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri. Fără o implicare a instituțiilor statului în ceea ce înseamnă dezvoltarea comunităților locale nu vom avea succes”, a adăugat Ioan Oleleu.

Simplificarea legislației care guvernează funcționarea unităților de capacitate mică este un pas important pentru a avea cât mai multe unități de producție. Îmi propun ca viitor parlamentar de a legifera colectarea produselor primare și procesate din gospodăria țărănească pentru ca acestea să poată fi comercializate fără restricții, inclusiv în supermarketurile de la nivel național.

Provocarea majoră după această propunere legislativă este să vedem aceste produse în lanțurile supermarketurilor”, a declarat Ioan Oleleu, în cadrul unei conferințe de presă.

Propunere legislativă istorică

El a mai explicat că nu este vorba de birocrație aici, ci de o propunere legislativă istorică de la care nu s-ar fi așteptat niciodată că poate fi realizată. Practic, a mai explicat Oleleu, este o derogare de la tot ce înseamnă condiții generale și specifice impuse de regulamentele UE pentru a veni în sprijinul satului românesc.

Social democratul a mai subliniat că în perioada următoare are în vedere să continue o inițiativă la care a lucrat de când era vicepreședinte al Consiliului Județean, mai exact să inventarieze oportunitățile de dezvoltare din fiecare comunitate din județ. „Trebuie să se le arătăm(micilor producători – n.red) modele de succes și care sunt condițiile minime pentru a funcționa aceste comunități. Ne propunem un dialog cu asociațiile de profil la nivel național în condițiile în care avem propuneri de a îmbunătăți această prevedere legislativa”, a transmis Ioan Oleleu.

Producătorii au avut ocazia să-și exprime îngrijorările și să propună măsuri care ar putea facilita activitatea lor.

„Am fost un inițiator al acestui proiect pentru a pune pe raft produsele care sunt procesate în gospodăriile proprii, îl voi susține în continuare, pentru că nu avem capacitatea astăzi de a ne face unități de capacitate mare în mediul rural. Este o gură de oxigen foarte importantă, la care nu ne-am așteptat, ne bucurăm că avem o astfel de oportunitate” a declarat Petru Nădășan, producător local din Vultureni.

Un alt producător local, Mircea Baciu, din Jucu de Mijloc a mărturisit că „zilele trecute am fost controlat de polițiști din piață care mi-au confiscat un borcan de zacuscă. Aștept cu nerăbdare să pot să vând din gospodăria mea! Nu mai vreau să arunc cantități mari de produse deoarece nu le pot comercializa”

