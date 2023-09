Legume și fructe proaspete de la producători locali, dăruite copiilor și clujenilor fără adăpost din centrele sociale

Copiii și persoanele fără adăpost din centrele sociale din Cluj-Napoca se vor bucura de produse proaspete și delicioase de la producătorii locali.

Produse proaspete de la producătorii locali / Foto: Facebook - Emil Boc

Emil Boc a transmis că și în acest an, în urma Zilelor Recoltei, produse proaspete și de calitate de la producătorii locali au fost oferite copiilor și persoanelor fără adăpost din centrele Direcției de Asistență Socială și Medicală:

„Nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat! Cu ocazia Zilelor Recoltei, an de an, produse agroalimentare de la producătorii locali ajung la copiii găzduiți la centrul ‘Căsuța Bucuriei’ din municipiul nostru, dar și la centrele D.A.S.M. pentru persoane fără adăpost (de pe strada Dragoș Vodă și strada Oașului). Particip de fiecare dată când pot la această acțiune, este un gest simbolic prin care îmi doresc să subliniez că ceea ce pentru noi înseamnă puțin, pentru alții poate însemna foarte mult. Așadar, repet: dacă puteți face un bine, nu ezitați să îl faceți! Duminică am fost prezent la aceste trei centre pentru a dona alimente de producătorii locali”, a transmis Emil Boc.

Produsele au fost achiziționate de o compania clujeană privată.

