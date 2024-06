Bogdan Pivariu: „Sunt convins că cetăţenii din Floreşti vor alege să continue pe drumul dezvoltării”

Bogdan Pivariu a declarat că este convins că cetăţenii din comuna Floreşti vor alege pe 9 iunie să continue pe drumul dezvoltării.

Pe 9 iunie are loc scrutinul pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, a consiliilor judeţene şi a preşedinţilor de consilii judeţene.

Primarul comunei Floreşti, Bogdan Pivariu, a declarat că „oferta electorală care vine în faţa cetăţeanului nu trebuie să fie una plină de noroi”.

„Nu am dus niciodată o campanie negativă. Am venit doar cu lucruri pozitive şi constructive. Există un motto care mie îmi place: «Dacă pot să îl fac bine, îl fac bine din tot sufletul, dacă nu pot să fac bine, sigur nu am să fac rău». Nu am timp, nu am interes şi 100% nu am scop. Oferta electorală care vine în faţa cetăţeanului nu trebuie să fie una plină de noroi. Nici eu şi nici echipa mea nu vom lucra cu noroi. Noi am pus pe masă lucruri pozitive, nu am atacat pe nimeni. Cetăţeanul trebuie să aleagă ceva ce este bun. În ceea ce priveşte echipa mea, lucrurile pe care noi le-am propus se văd. Noi am propus continuarea proiectelor, continuarea direcţiei de dezvoltare a Floreştiului prin atragerea de zeci de milioane de fonduri europene. Ştim ce avem de făcut şi vom face în continuare. Sunt convins că cetăţenii din Floreşti vor alege să continue pe drumul dezvoltării. Sunt convins că toată lumea a înţeles că dezvoltarea sustenabilă se face în echipă, în colaborare cu municipiul Cluj-Napoca şi cu Consiliul Judeţean, chiar cu Guvernul României”, a declarat Bogdan Pivariu, la un post de radio local.

De asemenea, Bogdan Pivariu a precizat că a discutat cu cetăţenii despre proiectele pentru dezvoltarea comunei Floreşti şi a avut reacţii bune de la aceştia.

„Avem o echipă care a fost zi de zi printre cetăţeni, împreună cu mine. Am stat de vorbă cu cetăţenii, le-am prezentat ceea ce ne propunem, planul nostru, echipa de consilieri PNL, echipa PNL de la Floreşti. Am avut reacţii foarte bune. Ţin să le mulţumesc cetăţenilor, pentru că şi-au făcut timp să discute cu noi. Avem o echipă care a lucrat până acum, cu care sunt sigur că vom forma o majoritate, pentru că este foarte important ca un primar să aibă o majoritate în Consiliul Local pentru a-şi putea duce proiectele la bun sfârşit şi pentru a accelera viteza de dezvoltare. Echipa mea, majoritatea PNL, a înţeles foarte bine că avem nevoie să lucrăm, să fim prezenţi atunci când trebuie”, a mai declarat Bogdan Pivariu.

Vineri, 26 aprilie, Bogdan Pivariu (PNL) și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Primăria Florești.

La depunerea candidaturii pentru un nou mandat la Primăria Floreşti, Bogdan Pivariu a vorbit despre reușitele echipei sale în primul mandat de primar al comunei Florești.

„Am reușit să triplăm bugetul de investiții al comunei Florești în nici patru ani de mandat prin atragerea de fonduri nerambursabile. Am reușit să terminăm multe dintre obiectivele importante, cum este strada Eroilor care este un bulevard finalizat și modern. Am asfalt peste 15 kilometri de drumuri, 12 kilometri de trotuare. Am mărit capacitatea creșelor și grădinițelor cu peste 70%, cum de asemenea am digitalizat toate serviciile oferite de Primăria Florești. (…) Vreau să mulțumesc consilierilor locali PNL și UDMR cu care am făcut o echipă extraordinar de bună în acest mandat. Mulțumesc colegilor din aparatul de specialitate care au depus eforturi pentru a ajunge la rezultatele de astăzi. Vreau să-i asigur pe locuitorii comunei Florești că din 9 iunie vom fi tot aici să continuăm această muncă”, declara Bogdan Pivariu.

