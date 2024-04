Bogdan Pivariu (PNL) și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Primăria Florești. VIDEO.

Vineri, 26 aprilie, Bogdan Pivariu (PNL) și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Primăria Florești.

Bogdan Pivariu (PNL) și-a depus candidatura pentru încă un mandat la Primăria Florești. Foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Vineri, 26 aprilie, Bogdan Pivariu (PNL) și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Primăria Florești. La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean, Alin Tișe.

Primarul comunei Florești a declarat că are o echipă completă și competentă, care a reușit să ofere Floreștiului o nouă identitate.

„Prin prezența dumneavoastră aici demonstrăm că suntem o echipă completă și competentă pentru a continua planul pe care l-am început acum patru ani. Acesta a fost de a aduce Floreștiul pe o altă direcție, de a găsi o nouă identitate. Am reușit să mergem în această direcție și am schimbat percepția asupra localității noastre”, a spus Bogdan Pivariu.

Bogdan Pivariu (PNL) și-a depus candidatura pentru încă un mandat la Primăria Florești. Foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Bogdan Pivariu: „Din 9 iunie vom fi tot aici”

De asemenea, Bogdan Pivariu a mai vorbit despre reușitele echipei sale în primul mandat de primar al comunei Florești.

„Am reușit să triplăm bugetul de investiții al comunei Florești în nici patru ani de mandat prin atragerea de fonduri nerambursabile. Am reușit să terminăm multe dintre obiectivele importante, cum este strada Eroilor care este un bulevard finalizat și modern. Am asfalt peste 15 kilometri de drumuri, 12 kilometri de trotuare. Am mărit capacitatea creșelor și grădinițelor cu peste 70%, cum de asemenea am digitalizat toate serviciile oferite de Primăria Florești. (…) Vreau să mulțumesc consilierilor locali PNL și UDMR cu care am făcut o echipă extraordinar de bună în acest mandat. Mulțumesc colegilor din aparatul de specialitate care au depus eforturi pentru a ajunge la rezultatele de astăzi. Vreau să-i asigur pe locuitorii comunei Florești că din 9 iunie vom fi tot aici să continuăm această muncă”, a conchis Bogdan Pivariu.

Bogdan Pivariu (PNL) și-a depus candidatura pentru încă un mandat la Primăria Florești. Foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Alin Tișe: „Parteneriatul cu primarul comunei Florești va continua și după data de 9 iunie”

Prezența mea aici reprezintă un angajament ferm pe care noi, echipa PNL, îl facem față de Florești și anume de a continua proiectele de dezvoltare a acestei comune și de a genera proiecte noi. (…) În urmă cu câțiva ani, principala preocupare a Floreștiului era să elimine decalajul pe cât posibil dintre nivelul de trai dintre municipiul Cluj-Napoca și cel din această localitate. Putem spune astăzi, că după un mandat și munca asiduă pe care colegii mei de aici au dus-o, iată că Floreștiul are același nivel de trai cum au toți locuitorii din Cluj-Napoca. Iată că pentru Florești, acest nivel de viață, pornind de la apă, canalizare, drumuri, prioritățile sunt acum cu totul altfel.

Prezența mea aici este de a garanta și de a gira pentru o colaborare la fel de bună și pe viitor pentru ca această echipa a PNL care conduce Florești să poată continua să pună în practică proiectele importante. Parteneriatul cu primarul comunei Florești va continua și după data de 9 iunie”, a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Bogdan Pivariu (PNL) și-a depus candidatura pentru încă un mandat la Primăria Florești. Foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

La ultimele alegeri locale, care au avut loc în 2020, Bogdan Pivariu a fost ales primar al comunei Florești, obținând peste 5.600 de voturi. Scorul edilului a fost mai mare decât voturiel adunate de următorii doi candidați, mai eact Flaviu Udrea, care a obținut 2.902 voturi și Horia Șulea, care a obținut 2.382 voturi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: