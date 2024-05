70% dintre angajații din companiile IT din Cluj nu au de lucru. Aurelia Cristea (PSD): „Ne confruntăm cu o criză.”

Companiile IT din Cluj stau cu 70% din angajați fără să aibă de lucru, a atras atenția Aurelia Cristea, candidat PSD Cluj, la funcţia de Primar pentru municipiul Cluj-Napoca.

De la stânga la dreapta – Bogdan Ivan Gruia, Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Aurelia Cristea, candidat PSD Cluj la funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca, Emil Radu Moldovan, Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud, Alexandru Cordoş, candidat PSD Cluj la funcţia de Preşedintele al Consiliului Judeţean Cluj/Foto: monitorulcj.ro

Candidaţii PSD Cluj, Aurelia Cristea şi Alexandru Cordoş, pentru Primăria Cluj-Napoca, respectiv preşedinţia Consiliului Judeţean Cluj, au vorbit în cadrul unei conferinţe de vineri, 24 mai, despre criza din sectorul IT şi despre soluţiile urgente care ar putea fi luate pentru redresarea domeniului. Aceştia au explicat şi importanţa dezvoltării procesului de digitalizare în administraţia publică locală şi în administraţia judeţeană.

Aurelia Cristea, candidat PSD Cluj pentru funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca/Foto: monitorulcj.ro

Aurelia Cristea, candidat PSD Cluj pentru funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca, a declarat că îşi doreşte să implementeze un program pilot de transformare digitală a administraţiei clujene. Ea a explicat că programul ar fi o inovaţie tehnologică şi o inovaţie socială.

„Propunerea aceasta este. Să agreăm împreună un proiect pilot de transformare digitală a administraţiei din Cluj, astfel încât el să poată fi replicat la nivel naţional, apoi în toate administraţiile. Să putem să avem la un moment dat posibilitatea, împreună cu comunitatea de IT, să punem pe piaţă inclusiv produse care transformă comunităţile. Nu e doar inovaţie tehnologică în transformare digitală, este şi inovaţie socială care ne ajută să ne conectăm mai bine între noi interesele şi posibilităţile de colaborare şi dezvoltare economică. Cred că fiecare dintre dumneavoastră utilizează portalul de clienţi de la diverse companii furnizoare de utilităţi. Exact aşa ar trebui să fie şi la Primărie. Să aibă un portal în care fiecare cetăţean să se înscrie şi pe baza ID-ului respectiv să îşi rezolve problemele. Aplicaţia scade costurile pentru tot ceea ce înseamnă prelucrarea informaţiilor, îţi dă posibilitatea să iei o decizie mult mai justificată şi mai argumentată, îţi dă posibilitatea să oferi un serviciu public de calitate răspunzându-i foarte rapid cetăţeanului la solicitarea lui. Această transformare digitală rezolvă o chestiune de care toată lumea în Cluj se plânge la acest moment, şi anume transparenţa. Noi nu avem transparenţă în actul public din administraţia publică”, a declarat candidatul PSD Cluj, pentru funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca.

Aurelia Cristea a explicat că prin dezvoltarea programului pilot de transformare digitală a administraţiei clujene ar putea ajuta oamenii care lucrează deja în domeniul IT şi care se confruntă în prezent cu criza din acest domeniu. Ea a menţionat că 70% dintre angajaţii din companiile IT din Cluj nu au de lucru.

„La Cluj avem o comunitate de peste 20.000 de persoane care lucrează în IT. În momentul acesta ne confruntăm şi vedem în spaţiul public o criză. Începe să se simtă. Avem deja peste 1.000 de angajaţi care au fost concediaţi. Urmează şi mai sunt şi alte companii în aceeaşi situaţie. Companiile de IT stau în momentul acesta undeva în proporţie de 70% cu angajaţi care nu au de lucru şi îi menţin fără să aibă proiecte pe care să lucreze. Ce putem face noi având această disponibilitate şi acest knowhow la Cluj? Putem folosi această resursă în acest proces de digitalizare a administraţiei. Să nu îi lăsăm să place cu companiile care se relochează în India, de exemplu. Să le oferim aici posibilitatea de a lucra împreună cu administraţia, cu agenţii economici, în transformarea digitală”, a mai explicat Aurelia Cristea, candidat PSD Cluj pentru funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca.

Alexandru Cordoş, candidat PSD Cluj pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj/Foto: monitorulcj.ro

Alexandru Cordoş: „Le cer lui Boc şi lui Tişe să deblocheze proiectul parcului tehnologic de inovare”

Alexandru Cordoş, candidat PSD Cluj pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, a discutat despre o soluţie pentru redresarea crizei din domeniul IT. Acesta a reamintit despre proiectul parcului tehnologic de inovare şi de cercetare care a rămas blocat şi care ar putea ajuta dezvoltarea domeniului IT.

„Aş vrea să reamintesc faptul că în urmă cu 10 ani, eu, în calitate de senator împreună cu cu deputalul Cornel Itu şi împreună cu Ioan Oleleu, în acea perioadă vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, am gândit un proiect în parcul industrial, Tetapolis. Am transferat din proprietatea statului şi administraţia SNCFR, în proprietatea publică a Consiliului Judeţean, 10 hectare, pe Tăietura Turcului, de teren pentru un parc tehnologic de inovare şi de cercetare, unde urma să fie aproximativ clădiri şi hale birouri pentru IT. El este practic funcţional juridic, dar astăzi este blocat în PUZ-uri, PUD-uri şi în hăţişul birocraţiei administraţiei judeţene şi administraţiei locale, atât Boc, cât şi Tişe. Eu le cer lui Boc şi Tişe să deblocheze de urgenţă acest proiect, pentru că el poate fi una dintre soluţii pentru domeniul IT. Îl rog şi pe domnul ministru Ivan ca în strategia Guvernului României de digitalizare să prindă şi acest proiect. A fost blocat doar pentru că poartă amprenta Partidului Social Democrat. Prin astfel de proiecte echilibrăm partea economică şi partea socială”, a declarat candidatul PSD Cluj pentru funcţia de preşedintele al Consiliului Judeţean Cluj.

Totodată, la conferinţă au participat Emil Radu Moldovan, Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud şi Bogdan Ivan Gruia, Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Aceştia au vorbit despre importanţa procesului de digitalizare a administraţiilor locale şi judeţene.

Emil Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj/Foto: monitorulcj.ro

Emil Radu Moldovan: „Avem nevoie de oameni cu viziune, asumaţi şi curajoşi”

Prezent în cadrul conferinţei, Emil Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, i-a felicitat pe Aurelia Cristea şi Alexandru Cordoş, pentru candidaturile la Primăria Cluj-Napoca, respectiv preşedinţia Consiliului Judeţean Cluj.

„Îi felicit că şi-au asumat aceste candidaturi care nu sunt uşoare deloc. Sper ca împreună cu echipele lor să poată să convingă cât mai multă lume să fie alături de ei şi de proiectele lor. Eu cred că şi regiunea noastră are nevoie de mai multă social democraţie decât are în momentul de faţă. Avem toată disponibilitatea, atât eu, cât şi colegul meu, domnul ministru Bogdan Ivan, să fim alături de ei şi de proiectele lor. Eu fac parte din categoria celor care înţeleg că judeţul Cluj şi municipiul Cluj-Napoca înseamnă o capitală a regiunii. Nu mai avem o administraţie funcţională în mod concret, sunt mult prea multe administraţii locale foarte mici, care nu au niciun fel de sustenabilitate şi e nevoie ca cei care vor forma guvernul după alegeri să aibă ca proiect prioritar descentralizarea şi regionalizarea. Îi felicit pe cei doi colegi ai mei care şi-au asumat aceste candidaturi. Ţara şi judeţele noastre au nevoie de oameni cu viziune, asumaţi şi curajoşi”, a declarat Emil Radu Moldovan.

Bogdan Ivan Gruia, Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării/Foto: monitorulcj.ro

Bogdan Ivan Gruia: „Dezvoltăm cloud guvernamental şi aplicaţie”

Bogdan Ivan Gruia, Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, a anunţat că se lucrează în continuare la cloud-ul guvernamental şi la aplicaţia pentru acesta. El a precizat că pentru a putea face procesul de transformare digitală există o nevoie de sisteme tehnice extrem de performante şi complexe.

„Pentru a putea face procesul de transformare digitală avem nevoie de nişte sisteme tehnice extrem de performante şi complexe. Avem deja deblocat cloud-ul guvernamental. Acum două săptămâni am trecut legea prin care este bătut în cuie şi nu mai poate să fie schimbat design-ul cloud-ului guvernamental. Am renegociat cu cei din Comisia Europeană să devansăm termenele în care el va fi funcţional din 2026, în 2024. De atunci de când vorbeam că o să facem o aplicaţie, deja am terminat licitaţia publică pentru a găsi compania care să lucreze la ea şi am semnat contractul de lucrări şi se lucrează deja la aplicaţia unică a statului român, în care direct de pe telefonul mobil fiecare român va putea să îşi stocheze în portofelul digital permisul, buletinul, paşaportul, documentele de proprietate, absolut orice. Va primi notificări atunci când documentele expiră, va putea să transmită în timp real către autorităţile statului solitare nevoia de noi documente. Toate aceste lucruri vor trebui interconectate cu administraţiile locale. Săptămâna viitoare în şedinţa de guvern vom aproba un program de transformare digitală a administraţiei locale din România, prin care vom finanţa proiecte pentru 1.000 de primării şi consilii judeţene din România. Ceea ce spunea domna Cristea mi-aş dori să devină realitate. Îi sunt partener în proiect”, a declarat Bogdan Ivan Gruia.

Publicat la comanda PSD Cluj, cod mandatar financiar 21240002

