Candidații PSD Cluj, Aurelia Cristea și Alexandru Cordoș, și-au depus candidaturile pentru Primăria Cluj-Napoca și președinția Consiliului Județean Cluj.

De la stânga la dreapta: Vasile Dîncu, președinte interimar PSD Cluj, Aurelia Cristea, candidat pentru Primăria Cluj-Napoca, Alexandru Cordoș, candidat pentru șefia Consiliului Județean Cluj. Sursă foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Într-o conferință de presă susținută vineri, la Casa de Cultură a Studenților, Aurelia Cristea, candidată pentru Primăria Cluj-Napoca, a declarat că în orașul în care s-a născut și a muncit nu mai există coeziune, oamenii nu mai au încredere în administrația publică.

„Am stat departe de viața publică de câțiva ani buni, dar în tot acest timp am trăit în Cluj-Napoca, am muncit, am iubit și mi-am crescut nepoții aici. Simt din plin pulsul orașului și acum îndrăznesc, alături de voi toți, să vreau mai mult pentru Cluj. Am rămas în minte cu ideea că orașul meu nu mai are suflet. Oamenii simt că nu mai există coeziune, trei din 10 clujeni nu mai au încredere în ceilalți oameni din oraș. Cred că este un nivel crescut al corupției în administrația publică locală.

Îndrăznesc să cred că avându-vă pe toți, reușim să reclădim sufletul Clujului. Împreună reușim să dăm orașului nostru măreția pe care o merită și putem să reconstruim încrederea și spiritul de coeziune”, a spus Aurelia Cristea.

Aurelia Cristea, candidată pentru Primăria Cluj-Napoca. Sursă foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Aurelia Cristea: „Propunerea mea pentru Cluj este un proiect de dezvoltare pentru 10-15 ani”

De asemenea, Aurelia Cristea a mai menționat faptul că vrea mai mult pentru orașul unde a crescut ca om.

„Vreau să fie un oraș al spațiului dialogului social, al echității, transparenței, competenței, respectului, performantei și inovației. Să creștem eficiența și eficacitatea proiectelor, să avem o comunicare bună între toți membri comunității, să fim o comunitate coezivă, îmbunătățind calitatea vieții. Vreau să avem termene de comparație Viena și Zurich și nu neapărat celelalte orașe din țară.

Propunerea mea pentru Cluj este un proiect de dezvoltare pentru 10-15 ani. Este mai mult decât un mandat de primar, nu este un simplu proiect politic, ci unul pentru oameni, pentru clujeni”, a afirmat Aurelia Cristea.

Totodată, Aurelia Cristea a enumerat câteva dintre proiectele pe care le va implementa, dacă va ajunge primar al orașului Cluj-Napoca.

„Îmi doresc o administrație modernă, bazată pe inovație și dialog, prin parteneriate cu metropole din alte state putem face un transfer de know-how în administrație. Vom deschide o platformă permanentă de dialog social, pentru ca cetățenii să fie parteneri activi ai administrației locale și nu spectatori la decizii luate în birou. Vom înființa centre civice în fiecare cartier, vom crea comunități de experți în diverse domenii strategice pentru a găsi cele mai bune soluții pentru problemele orașului.

Aurelia Cristea, candidată pentru Primăria Cluj-Napoca. Sursă foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Vom face demersuri pentru înființarea unei linii de tren între Gilău și Jucu. Avem nevoie de parcări la intrările în oraș care să fie conectate cu puncte de interes prin mijloace din transport în comun. Avem nevoie de pasaje subterane în intersecțiile supraaglomerate. Îmi doresc iluminat public prin energie verde, alături prin folosirea în exclusivitate în următorii ani a mijloacelor de transport în comun cu motoare electrice. Cred de asemenea că amenajarea Someșului pe tot cursul apei, cât traversează orașul, va crea o punte între cartiere.

Sunt doar câteva dintre proiectele pe care le-am gândit alături de echipa mea. În perioada următoare vom creiona acel proiect coerent de guvernare locală, continuând să ascultăm vocea cetățenilor. Vreau să ne întâlnim cu ei și să păstrăm această legătură și pentru a cuprinde în proiectul nostru pentru Cluj dorințele lor pentru că cetățenii trebuie să trăiască într-un oraș în care să ne simțim ca în familie, acasă”, a conchis Aurelia Cristea.

Alexandru Cordoș: „Clujul a crescut, însă nu s-a dezvoltat armonios și echitabil pentru oameni”

Candidatul PSD Cluj pentru președinția Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alexandru Cordoș, a declarat că orașul nu s-a dezvoltat armonios și echitabil pentru oameni, administrația actuală fiind concentrată, mai mult, pe betoane.

„Clujul a crescut, însă nu s-a dezvoltat armonios și echitabil pentru oameni. Administrația clujeană, începând cu cea județeană, continuând cu cea din Turda, Câmpia Turzii, Dej, se ocupă doar de betoane. Noi, PSD Cluj, ne propunem să avem grijă de oameni și nevoile lor. Experiența m-a învățat că administrația trebuie să fie mai mult decât o simplă mașinărie birocratică de vot.

Trebuie să fie sensibilă la nevoile oamenilor, să-i asculte în ceea ce contează cu adevărat pentru ei. Adică viața noastră de zi cu zi. Am mers printre clujeni, am străbătut fiecare colț al acestui județ, am ascultat dorințele lor.(…) Sunt întrebat la noi acasă, în județul Cluj, ce vor clujenii? Răspunsul a venit și vine mereu: să nu mai petreacă atât de multe ore în trafic, să trăiască într-un oraș mai puțin costisitor. Ni se spune mereu faptul că democrația costă. Da, domnule primar Emil Boc și domnul președinte Tișe, costă, însă aceste costuri trebuie să fie tot pentru oameni. Clujenii vor să se bucure mai mult și să aibă mai multe zone de recreere”, a spus Alexandru Cordoș.

Alexandru Cordoș, candidat pentru președinția Consiliului Județean Cluj. Sursă foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Candidatul pentru șefia CJ Cluj a amintit de faptul că clujenii vor mai multe spații de relaxare, să nu mai fie nevoiți să plece din oraș la sfârșit de săptămână.

(…) De ce pleacă? Se spune «pentru că au mulți bani». Nu. Clujenii pleacă din lipsa spațiilor de relaxare, dintr-un oraș sufocat pentru că nu se mai regăsesc la ei acasă. Trebuie să redăm Clujul clujenilor. Calitatea vieții este o prioritate absolută pentru mine și PSD Cluj.

În viitorul mandat vom implementa o serie de măsuri menite să aducă îmbunătățire semnificative în viețile locuitorilor acestui județ frumos, Cluj. În primul rând, asigurarea unei transparențe și consultarea permanentă a cetățenilor. Accentul va fi pus pe îmbunătățirea serviciilor medicale, pe extinderea infrastructurii spitalelor și a centrului de sănătate din întreg județul, în mod special pe cele din mediul rural, care sunt inexistente sau cel puțin slab finanțate.

Menținerea infrastructurii școlare și asigurarea siguranței în școli. Vom înființa o companie de transport public județean, în parteneriat public privat, conectată la rețelele de transport existente deja, inclusiv CFR, care să satisfacă cererea de mobilitate existentă în județul Cluj și despre care nu vorbește nimeni. În calitate de viitor lider al Consiliului Județean Cluj, voi colabora cu toți actorii implicați în dezvoltarea economică a județului, pentru a crea un mediu propice investițiilor și inovației. Acesta este angajamentul pe care îl fac pentru viitorul nostru, al copiilor noștri. Trebuie să îndrăznim să vrem mai mult. Noi rămânem oameni”, a concluzionat Alexandru Cordoș.

Vasile Dîncu: „Trebuie să aducem la Cluj excepționalitatea”

Vasile Dîncu, președintele interimar PSD Cluj, a afirmat că, inițial, lansarea candidaților era prevăzută să aibă loc în aer liber, în Piața Unirii, dar administrația locală a amplasat corturi pentru a obtura spațiul. De altfel, senatorul social-democrat a vorbit despre candidați și modul în care Clujul trebuie să fie condus pentru a avea un viitor mai bun.

Vasile Dîncu, președintele interimar PSD Cluj. Sursă foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

„Noi venim cu un proiect politic decent, cu candidaturi decente, dar nu modeste. (…) Am constatat că orașul nostru este un oraș blocat. Nu știm unde mergem, ce vom face în viitor, care vine foarte repede. Avem un blocaj de comunicare cu cetățenii. Se constată că este imposibil cuiva să conteste ceva. A trecut vremea lui Funar.

Avem nevoie de o identitate comună. (…) E fain la Cluj, cum spune sloganul, dar poate fi și mai fain. Eu cred că, în planurile noastre încercăm să arătăm altceva. Suntem blocați în mândria noastră, dar hai să vedem ce putem face mai mult. (…) Aici nu este vorba despre Emil Boc.

Este vorba că, actuala administrație a adus normalitate și nu este puțin lucru. Dar ceea ce ar trebui să facem noi, PSD Cluj, este să aducem excepționalitatea”, a spus Vasile Dîncu.

Listele cu candidații PSD pentru Consiliul Local Cluj Napoca și pentru Consiliul Județean Cluj

Listă candidați Consiliul Local

1. Aurelia Cristea

2. Ovidiu Ioan Săcară

3. Vladimir Matusan

4. Radu Calin Lupas

5. Octavia Raluca Zglobiu Sandu

6. Dan Ioan Morar

7. Maria Gabriela Gherman

8. Tatiana Corina Mocan

9. Bogdan Raul Popa

10. Marius Bruno Roschnafsky

11. Larisa Carolina Pleșa

12. Dan Cristian Codrean

13. Vidrean Tudor Dumitru Capusan

14. Luca Viorel

15. Michael Ewald Schurger

16. Alina Kvasciuc

17. Livia Gina Morar

18. Ioana Ștefania Suciu

19. Codruța Mare

20. Ioan Rus

21. Bogdan Emil Onaca

22. Calin Mihai Roman

23. Bogdana Felecan

24.Ioana Liana Aurora Boca

25. Roxana Maria Neag

26. Alexandru Sorin Campean

27. Sabin Daniel Suciu

28. Adrian Magdaș

29. Mihai Eugen Nas

30. Teodora Maria Belei

31. Delia Constanta Ghiran

32. Raluca Dalia Muresan

33. Calin Indolean

34. Patricia Duda

Listă candidați Consiliul Județean Cluj

Alexandru Cordoș Remus Lăpușan Ioan Oleleu Laura Elena Chiorean Andrei Bradea Luana Beatrice Șerban Valentin Cuibus Horea Dorin Chirteș Cristian Pop Ariton Nati Cristian Potora Magdaș Adrian Ilarie Ivan Anna Rusu Bogdan Costea Ovidiu Lungu Sabin Demea Adina Emilia Marinca Magdalena Lucia Suciu Grigore Fati Ioan Roman Ioan Condor Carmen Ramona Pop Viorel Luca Laurențiu Oprea Paul Bogdan Pojar Sorin Daniel Ciurea Andreea Pop Cristian Eusebio- Lup Cosmina Horvat Gligor Sasu Adrian Nicolae Jișa Teodora Muncelean Andrei Harabagiu Dorin Apahidean Dan Cristian Codrean George Adrian Raita Delia Constanța Ghiran Dragos Teodor Lup Horațiu Muntean-Roșca Teodora Vălean Viorel Claudiu Neamț Ana Pintea Isvoranu Darius Eugen Todor Sebastian Hoza





