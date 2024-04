Viorel Băltărețu (USR), candidat la Primăria Cluj-Napoca: „Am intrat în politică, pentru că m-am săturat. Avem puterea să facem schimbări”

Deputatul USR Viorel Băltărețu, candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al Clujului, a vorbit despre intrarea sa în politică şi despre problemele cu care se confruntă municipiul Cluj-Napoca în prezent, într-un interviu pentru monitorulcj.ro.

Deputatul USR Viorel Băltărețu, candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al Clujului/Foto: Viorel Băltărețu - Facebook

Deputatul USR Viorel Băltărețu, candidat la Primăria Cluj-Napoca, a explicat că a intrat în politică, pentru că îşi doreşte să le arate cetăţenilor că se poate face şi altfel de politică.

„Percepţia noastră în general despre politică este că e ceva nasol, că e urât. Pot să spun că şi eu aveam aceeaşi percepţie. Mi-a fost greu în momentul în care am zis că intru în politică. Toţi prietenii mei mi-au zis că sunt nebun. Am intrat în politică, pentru că m-am săturat. Pur şi simplu m-am săturat să văd genul de oameni politic care sunt nişte smecheri, care nu au făcut nimic în viaţa lor în afară de învârteli şi şmecherii, care dintr-o dată devin ceva şi ne spun că sunt extraordinari. Eu nu prea pot să îi cred. Avem oameni care sunt clar corupţi, sunt oameni care sunt condamnaţi definitiv şi totuşi sunt acolo. M-am gândit şi am decis să intru în politică să schimb ceva. Nu aveam în plan să fiu deputat în 2020. Planul meu de carieră politică era ca în 2024 să candidez în interioriul partidului la o poziţie de consilier local. Lucrurile au mers mult mai repede, mult mai bine. De când sunt în Parlament, de 2 ori am vrut să îmi dau demisia de peste tot. M-am gândit că e nasol, dar mi-am dat seama că trebuie să rezist cumva şi să încerc să arăt că se poate face şi altfel de politică”, a declarat Viorel Băltăreţu.

„Maxim 2 mandate la Primăria Cluj-Napoca”

Deputatul USR Viorel Băltărețu a precizat că, dacă va deveni Primarul municipiului Cluj-Napoca, va rămâne pe acea poziţie pentru 2 mandate. El a explicat că 2 mandate sunt suficiente pentru a arăta ceea ce poţi face şi a dovedi munca depusă.

„Nu am de gând să ajung să stau ca Boc 20 şi nu ştiu câţi de ani la Primărie. Eu mi-am propus ca maxim 2 mandate să stau la Primărie. Este un lucru de care vreau să mă ţin, pentru că dacă în 2 mandate nu dovedeşti de ce eşti în stare, nu mai dovedeşti în mai mulţi ani. Din păcate, în momentul de faţă, domnul Boc, cei care conduc sunt rupţi de realitate, ei nu mai înţeleg, ei cred că doar părerea lor e bună. Eu mă strădui să recunosc că nu toate ideile mele sunt cele mai bune. De asta trebuie să lucrăm cu echipă, să lucrăm cu oameni. Ca Primar eşti reprezentantul oamenilor, trebuie să lucrezi pentru ei. Trebuie să fim mai relaxaţi. Buna intenţie lipseşte. Am ajuns să nu mai credem nici când cineva spune ceva bun, cautăm să vedem ce e greşit. Vreau să arăt că putem face lucrurile altfel”, a declarat Viorel Băltăreţu, pentru monitorulcj.ro.

Soluţii pentru traficul şi aglomeraţia din Cluj-Napoca

Viorel Băltăreţu a vorbit despre problemele majore cu care se confruntă municipiul Cluj-Napoca. Acesta a explicat că traficul şi aglomeraţia sunt problemele mari cu care se confruntă oraşul.

„Din toate studiile pe care le-am făcut noi până acum am văzut că sunt câteva probleme majore. Probleme sunt cu aglomeraţia şi traficul din Cluj. Aceasta este percepţia tuturor, o certific şi eu. Lucrurile sunt statistic vorbind. Problema nu se rezolvă doar cu o singură măsură. Există mai multe măsuri”, a declarat Viorel Băltăreţu.

Deputatul USR, candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al Clujului, a explicat că soluţiile principale pentru diminuarea aglomeraţiei şi a traficului ar fi realizarea Centurii Metropolitane, realizarea parcărilor şi a benzilor dedicate pentru transportul în comun.

„Centura Metropolitană ar salva foarte mult timp pentru foarte mulţi cetăţeni. Stau şi mă gândesc cum de Primarul Boc şi autorităţile nu înţeleg treaba asta. Centura poate să salveze mult, mult timp, ceea ce înseamnă bani, reducerea poluării. Centura este o soluţie pentru diminuarea traficului. De asemenea, avem problema parcărilor. S-au construit câteva, dar din punctul meu de vedere lucrurile merg foarte încet. Parcările din cartiere ar putea să rezolve problema aglomeraţiei. Acum avem foarte multe maşini parcate pe marginea străzii. Proiectul cu demolarea garajelor e un lucru bun şi trebuie să meargă mai departe. Garajele respective nu mai sunt garaje, sunt tot felul de depozite. Pot fi construite parcări supraterane sau subterane. Totodată, avem nevoie de linii dedicate pentru autobuze. E greu să digerăm faptul că ar trebui să renunţăm la o bandă de circulaţie pentru maşini. Trebuie să găsim echilibru în care să fie util să mergi cu un mijloc de transport în comun. Avem nevoie de benzi dedicate continue. Consilierii USR, colegii mei, din Consiliul Local au propus bandă dedicată de la Est la Vest. De la Ira până la intrarea în Floreşti”, a precizat Viorel Băltăreţu.

„Putem să schimbăm direcţia spre care mergem”

Viorel Băltăreţu a explicat că atât municipiul Cluj-Napoca, cât şi întreaga ţara pot merge spre o altă direcţie. Acesta a explicat că întreaga ţară are nevoie de politicieni care să ofere direcţii şi care să menţină relaţii corecte cu cetăţenii. Totodată, Viorel Băltăreţu a făcut menţiuni şi despre tinerii care sunt nevoiţi să plece în alte ţări pentru studii şi muncă, precizând că aceştia din urmă s-ar putea gândi să se întoarcă în ţară doar dacă vor avea loc schimbări.

„M-am speriat când am văzut că mi-au plecat copiii. M-am gândit ce putem face, cum putem să aducem înapoi toţi românii care sunt plecaţi în alte ţări. Eu nu am cum să schimb România în câţiva ani de zile, dar putem să schimbăm direcţia spre care mergem. În momentul în care vom schimba direcţia, oamenii îşi vor recăpăta încrederea. Eu dacă aş ajunge Primar, unul dintre lucrurile pe care le-aş face destul de repede ar fi să dau tonul relaţiei corecte faţă de cetăţeni. Clujul este într-adevăr mult mai înaintat oricum comparativ cu alte oraşe, alte zone. Dacă schimbăm atitudinea asta, dacă schimbăm experienţa pe care românii o au atunci când vin acasă, modul în care primim investitorii şi companiile cred că mulţi români vor spune că vin acasă. Tinerii care acum sunt plecaţi la studii, când vor reveni, ei vor fi forţa şi vor schimba România. Avem nevoie însă de politicieni care să ofere direcţii. Se poate face în România. Cred că eu, colegii mei, USR-ul, putem fi această forţă şi putem reformăm. Eu spun că în 4-8 ani veţi vedea nişte schimbări mari, pentru că suntem obligaţi, ne împinge Europa”, a mai declarat Viorel Băltăreţu, pentru monitorulcj.ro.

Deputatul USR Viorel Băltărețu, candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al Clujului, face parte dintre antreprenorii clujeni care au reușit, pornind de la zero, să dezvolte companii competitive, cu activitate nu doar în România, ci și în Europa. Acesta a creat și dezvoltat, din 2003, o companie de producție de mobilier pentru domeniul HoReCa. De asemenea, a investit și mentorat alte IMM-uri și startup-uri, inițiative locale curajoase.

