Ce spun liderii politici clujeni despre decizia comasării alegerilor

Liderii politici de la Cluj atrag atenția asupra avantajelor „lipirii” alegerilor europarlamentare de cele locale.

Ce spun liderii politici clujeni despre decizia comasării alegerilor





Europarlamentarul clujean Daniel Buda (PNL) consideră că decizia privind comasarea alegerilor era necesară. „Apreciez că această comasare a alegerilor era absolut necesară, deoarece reprezintă, pentru comunitățile locale și candidații la alegerile locale, o bună ocazie de a-și prezenta viziunea cu privire la ceea ce înseamnă dezvoltarea și modernizarea comunităților. Pe de altă parte, cei care pun sub semnul întrebării apartenența la Uniuniea Europeană sau NATO sau alte structuri europene și internaționale vor avea posibilitatea să explice opiniei publice cum văd ei dezvoltarea și modernizarea României fără fonduri europene. Aș merge mai departe și aș spune că ar trebui modificată legislația astfel încât aceste alegeri și în alte state din UE să aibă loc în același timp, apreciez că este o legătură indestructibilă între ceea ce înseamnă aceste două tipuri de scrutin în condițiile în care investițiile sunt făcute cu fonduri europene”, a declarat Daniel Buda pentru monitorulcj.ro.

O decizie politică

Pe de altă parte, el mai spune că decizia privind candidaturile pe liste comune este una politică și ține de tactică. „Eu cred că valorile comune pe care cele două partide (PNL și PSD) le împătășesc din perspectiva apartenenței României la Uniunea Europeană, a promovării valorilor europene, din perspectiva apărării României și din perspectiva a ceea ce înseamnă dezvoltarea relațiilor pe mai departe la nivel european și mondial, reprezintă de asemenea, o bună oportunitate (pentru cele două partide) de a avea o voce comună în Parlamentul European. Până la urmă, dincolo de ceea ce înseamnă cheltuieli inutile asigurarea unei participări mult mai consistente la vot, cred că deciziile luate sunt bune”, a mai spus Daniel Buda.

Pacea la guvernare este esențială



La rândul său, Alexandru Cordoș, secretar general al PSD Cluj, atrage atenția asupra necesității stabilității în România. „În legătură cu decizia comasării alegerilor, consider că asigurarea unei păci la guvernare, în cel mai lung an electoral este esențială. Motivul principal pentru această decizie este acela de a evita conflictele politice care ar putea bloca actul de guvernare în acest an și mai ales, reprezintă un angajament față de valorile pe care se bazează România

Într-un an electoral unic, lupta politică intensă ar fi putut afecta în mod negativ economia și ar fi pus presiune suplimentară asupra cetățenilor, mai ales în contextul provocărilor globale și al instabilității regionale. Colaborarea cu PNL pentru un parcurs electoral comun ne permite să ne concentrăm asupra rezolvării problemelor românilor, evitând disputele publice care ar fi distras atenția de la prioritățile naționale. În final, cred că cetățenii vor aprecia această decizie, iar beneficiile unui guvern stabil și eficient vor fi resimțite de toți”, a spus Alexandru Cordoș, pentru monitorulcj.ro.

