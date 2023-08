Boc, despre noile măsuri fiscale pregătite de Guvern: „În sectorul IT nu cred că este o soluție să introducem taxe noi”

Primarul Emil Boc a vorbit despre măsurile fiscale propuse de Guvern. El a afirmat că, în ceea ce privește sectorul IT, creșterea taxelor nu reprezintă o soluție viabilă.

Primarul Emil Boc a vorbit despre noile măsuri fiscale pregătite de Guvern. FOTO: Youtube/ Guvernul României

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a vorbit, într-o intervenție la DigiFM, despre noile măsuri fiscale pregătite de Guvern, precizând că până în prezent nu a văzut oficial acest pachet, doar a aflat despre el „pe surse”.

„Deocamdată, eu nu am văzut pachetul acesta anunțat de guvern pentru IMM-uri, doar «pe surse», cum spuneți voi. Ministrul Finanțelor a spus că proiectul acela care a ieșit din minister nu este cel autorizat și nu reprezintă voința politică a guvernului. Eu pot să vă spun doar câteva lucruri de principiu, pe care le-am susținut și le susțin. Eu cred că trebuie să exste un echilibru foarte serios între reducerea de cheltuieli publice, pentru că, în primul rând, trebuie să produci înainte să consumi, aceasta este filosofia mea de bază. Nu poți împărți ceva ce nu produci. Prima dată trebuie să ai grijă de investiții, de locuri de muncă, ca să poți produce, ca după aceea să poți redistribui din ceea ce produci acolo unde este necesar. Iar în compensație, vine elementul de reducere a cheltuielilor acolo unde sunt necesare pentru a evita risipa”, a declarat primarul Emil Boc.

„Astăzi puteam discuta de accedere la zona euro”

Emil Boc a expus câteva principii care îl ghidează în abordarea privind reducerea cheltuielilor publice și stimularea economiei. El a vorbit despre măsurile luate cu mai bine de un deceniu în urmă din funcția de prim-ministru al României. Primarul a arătat că a aplicat măsuri de reducere a cheltuielilor publice prin desființarea pensiilor speciale și interzicerea cumulului pensiei cu salariul, însă multe dintre acestea au fost ulterior modificate sau anulate de către guvernele succesive.

„În materie de reducere a cheltuielilor publice, eu pot să vă spun că am făcut patru măsuri cu 10 sau 11 ani în urmă. Gândiți-vă unde era România acum dacă ele erau păstrate. Vi le enumăr: desființarea pensiilor speciale: le-am desființat prin lege. Guvernele care au urmat după acee le-au reintrodus și au pus chiar mai multe decât erau înaine. Mă refer la perioada când eram prim-ministru, atunci puteam să desființez pensiile speciale. Acum, ca primar, pot doar să mă uit la ce se întâmplă. Atunci, prin lege adoptată în Parlament și trecută de Curtea Constituțională am desființat pensiile speciale. Cumulul pensiei cu salariul, la fel, prin lege trecută de Curtea Constituțională, l-am interzis. Evident că le-am permis acelora care avea un venit sub salariul mediu pe economie să cumuleze. Restul, nu. Din nou, suntem la aceeași discuție după 10 ani de zile. Trei, comasarea agențiilor guvernamentale. Voi vă mai amintiți, atunci am comasat și desființat 200 de agenții guvernamentale. Le-au repus și au creat mai multe decât erau înainte. Am redus numărul personalului bugetar cu 200.000, de la 1,4 milioane la 1,2 milioane. Din nou, acest lucru e pe tapet astăzi. La fel, numărul de secretari de stat și ministere. Am avut un guvern de 16+1: 16 ministere și primul ministru și 53 de secretari de stat. Dacă aceste lucruri nu ar fi fost reîntoarse, astăzi puteam discuta de accedere la zona euro, de competivitate economică la alt nivel, dar asta-i viața politică, am învățat că din nefericire, e și cu dus, și cu întors în politică, de aceea eu susțin ca în privința măsurilor acestora care sunt necesare României, clasa politică să cadă de acord, pentru că sunt necesare. Nu facem decât să revenim asupra lor”, a mai arătat edilul clujean.

„Să nu aruncăm din covată odată cu apa și copilul”

În ceea ce privește situația actuală, Emil Boc avertizează că introducerea unor taxe noi în sectorul IT, considerat un domeniu cu potențial competitiv pentru piața europeană, ar putea să nu fie o soluție viabilă.

„Cred că filosofia aceasta ar trebui să primeze: cum facem să ținem locurile de muncă în viață? Mă uit la sectorul IT, e singurul domeniu în această țară care este redutabil, care poate conta pe piața europeană. Putem fi competitivi. Avem o șansă în contextul inteligenței artificiale și a marilor proiecte din PNRR. Acolo, nu cred că este o soluție să introducem taxe noi. Trebuie cumpănit, dar trebuie să fim de acord că avem tot mai multe cheltuieli pentru educație, sănătate, trebuie să existe o solidaritate, să avem bani și la buget, numai trebuie gândit foarte bine de unde și cum luăm pentru a nu afecta și ceea ce este prețios. Să nu aruncăm din covată și apa, și copilul”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: