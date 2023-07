Eugen Tomac: „România pierde anual peste 10 miliarde de euro din cauză că nu e în spațiul Schengen”

Președintele Partidului Mișcarea Populară, europarlamentarul Eugen Tomac, a vorbit miercuri despre acțiunea deschisă împotriva Austriei în privința aderării României la spațiul Schengen.

Eugen Tomac, despre aderarea la Schengen: „România pierde anual peste 10 miliarde de euro”. FOTO: Diana CÎMPEAN/ monitorulcj.ro

Eugen Tomac, președintele PMP, a anunțat, într-o conferință de presă avută la Cluj-Napoca că Parlamentul European a votat o rezoluție extrem de importantă privind aderarea României la spațiul Schengen.

Tomac susține că cetățenii români și bulgari sunt discriminați de către Austria și Olanda, prin votul acestora prin care au respins aderarea la Schengen, iar această îngrădire nu afectează doar dreptul de circulație, ci și libertatea de circulație a bunurilor, cu un prejudiciu estimat la peste 10 miliarde de euro anual pentru România, a mai spus europarlamentarul.

„În această lună, am votat la Parlamentul European o rezoluție extrem de importantă, cu un conținut destul de dur la adresa Austriei, prin care cerem lucruri importante, și anume ca UE să constate că cetățenii români și bulgari sunt discriminați prin blocajul generat de Austria și Olanda în procesul de aderare la spațiul Schengen, să se stabilească un prejudiciu în ceea ce privește această îngrădire, pentru că discutăm nu doar de îngrădirea dreptului de circulație a cetățenilor, ci și de îngrădirea libertății de circulație a bunurilor. România pierde anual peste 10 miliarde de euro și evident că, atunci când te afli în situația de a ți se limita acest drept timp de 12 ani, el produce consecințe. Un alt aspect important din rezoluția adoptată la Strasbourg vizează faptul că cerem Parlamentului European să intervină în procesul pe care l-am deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. După 8 decembrie anul trecut, când în Consiliul JAI s-a intrat cu o propunere, și anume ca România, Bulgaria și Croația să fie acceptate în spațiul Schengen, Consiliul JAI, deși a primit o propunere, a luat două decizii: Croația să fie primită în spațiul Schengen, dar România și Bulgaria nu, din cauza voturilor exprimate de Austria și Olanda. (...) Austria ne îngrădește un drept consfințit de Tratatul Uniunii Europene și de Tratatul de Aderare la UE”, a declarat Eugen Tomac, miercuri, la Cluj.

Un conflict juridic

Europarlamentarul arată că, prin admiterea aderării a doar unuia dintre cele trei state propuse în decembrie, conflictul a devenit unul de natură juridică, întrucât în Consiliul JAI (Justiție și Afaceri Interne) s-a prezentat o propunere pentru admiterea României, Bulgariei și Croației în spațiul Schengen, Consiliul a luat două decizii diferite, acceptând doar Croația, în urma voturilor exprimate de Austria și Olanda. Eugen Tomac a decis să formuleze o acțiune împotriva Consiliului UE pentru decizia considerată discriminatorie la adresa României și Bulgariei.

„Este un conflict juridic, pentru că, așa cum am menționat, în Consiliul JAI s-a intrat cu o propunere și s-a ieșit cu două decizii . Din acel moment, nu mai avem un conflict de natură politică, ci un conflict de natură juridică. Austria spune că nu este de acord cu extinderea spațiului Schengen, dar exact în aceeași ședință, a votat pentru acceptarea Croației. Prin urmare, atunci când am constatat că nu există nici cea mai mică intenție din partea autorităților române să reclame acest conflict juridic la Curtea de Justiție, mi-am asumat, în calitate de deputat în Parlamentul European, să fac acest demers, deși știu că este o procedură extrem de complexă, însă am formulat acest recurs în anulare pentru această decizie pe care o considerăm discriminatorie, pentru că nu am vrut să ratăm termenul de 60 de zile. În primul rând, în calitate de deputat, atunci când reclam acest conflict, am calitate de reclamant neprivilegiat, trebuie să îmi justific interesul față de acest demers. În schimb, Parlamentul European are calitate de reclamant privilegiat, deci poate interveni și încadrarea dosarului s-ar schimba în acel moment. (...) Vom avea în luna septembrie o dezbatere pe acest subiect, deja s-au încins spiritele pe acest subiect, ceea ce este un lucru foarte bun”, a mai spus Tomac.

Comisia Europeană, reacție la acțiunea de la CJUE

Eugen Tomac a arătat că Comisia Europeană a arătat deja susținere pentru demersul său, delegând comisara pentru Afacerile Interne, Ylva Johansson, să transmită un punct de vedere cu privire la procesul deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

„Mai sunt doi actori care trebuie să se pronunțe pe acest subiect, unul deja a făcut-o: Guvernul României și Comisia Europeană. Noi am cerut Comisiei să își clarifice punctul de vedere cu privire la acest dosar și mă bucur că săptămâna trecută, Ursula von der Leyen a împuternicit-o pe comisara pentru Afacerile Interne, Ylva Johansson să ne transmită un punct de vedere cu privire la procesul pe care l-am deschis la CJUE. Este pentru prima dată când Comisia Europeană susține un demers inițiat de un deputat în Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene. Nu există un asemenea precedent și cred că această susținere este esențială pentru ca procesul să decurgă cât mai rapid și să aibă un rezultat pe care ni-l dorim cu toții”, a transmis liderul PMP.

Eugen Tomac a subliniat importanța acestui demers pentru drepturile și interesele cetățenilor români și bulgari și a exprimat speranța că aderarea la spațiul Schengen va deveni realitate în viitorul apropiat.

România și Bulgaria au ratat, în decembrie 2022, aderarea la spațiul Schengen. Austria este singura ţară din UE care s-a opus constant intrării României în spaţiul Schengen, în Consiliul JAI din 8 decembrie 2022, când chestiunea a fost discutată de miniștrii de interne ai Uniunii Europene. În cazul Bulgariei, opoziţia a fost exprimată de Olanda.

