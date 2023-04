Opinie. Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj: Unde era „mediul de afaceri” acum peste 10 ani când Emil Boc și Vasile Dîncu vorbeau despre regionalizare și erau linșați politic?

„Mediul de afaceri” din România pune în scenă un festival non-stop de bocete stridente, critici de pe margine, resemnări contemplative, jeluiri la ambasade și Bruxelles.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Sigur că este ușor să dai vina pe politicieni pentru modul în care este condusă România astăzi, să-i înjuri pentru corupție, risipă și incompetență pe Marcel Ciolacu și pe Nicolae Ciucă. La fel, este convenabil să dai vina pe Klaus Iohannis pentru sistemul de educație sau pe Alexandru Rafila pentru cel sanitar.

Sau pe Petru Daea pentru modul în care sunt puși la pământ fermierii români sau pe Marius Budai pe deficitul de forță de muncă sau pe Florin Spătaru pentru că ajutorul de stat pentru industria de prelucrare nu ajunge în industria de prelucrare sau pe Lucian Bode că România nu este bine organizată administrativ sau pe europarlamentari că nu am intrat în Schengen. Și să nu uităm, este ușor să dai vina pe Sorin Grindeanu că pică trenurile de pe șine sau că se fură prin duty-free-uri.

Și mai convenabil, este eficient să dai vina pe pandemie, inflație, război și alte crize suprapuse ca să stai cu mâna întinsă la cei enumerați înainte ca să-ți dea ajutor de stat. După care să crești prețurile dând noi sensuri cuvantului „speculă” și să faci profituri inimaginabile acum 3-4 ani.

Dar ce a făcut efectiv „mediul de afaceri” pentru a schimba modul în care este guvernată România și a antrena schimbare, oricare ar fi aceea?

„Mediul de afaceri” constată în 2023 că avem nevoie de reorganizare teritorială pentru a reduce birocrația. Tema a fost pusă în discuția publică de Vasile Dîncu și Emil Boc înca din 2011, unde era „mediul de afaceri” când cei doi au fost linșați politic pentru îndrăzneală?

„Mediul de afaceri” ne explică în ultima vreme cu îngrijorare că avem un mare deficit de forță de muncă. Strigă toți consultanții despre asta de mai bine de 5 ani, ce măsuri a luat „mediul de afaceri”, în afară de a comanda muncitori asiatici?

Ne explică și că nu mai producem mai nimic în țară. A trebuit să ajungem la deficit de balanță comercială de 35 miliarde de Euro ca să se prindă „mediul de afaceri”? Și ultima găselniță, ne comparăm cu țări din EU care la același PIB cu România au excedent bugetar și/sau de balanță comercială. Ce comparație este aceea?

Sau că sistemele de sănătate și de educație sunt neperformante și au nevoie de reformă. Dacă „mediul de afaceri” nu devine partener al Ministerelor Sănătății și Învățământului este imposibil de făcut reformă. Apropos, ce cotă din „mediul de afaceri” este angrenată în învățământul dual preuniversitar, în consorțiile de învățământ, în parteneriate cu universitățile, pentru a dezvolta resursa umană? Cu siguranță sub 5%.

Sau că banii din ajutoarele de stat nu ajung unde ar fi mai mare nevoie de ei. Ce surpriză! Păi dacă dăm ajutor de stat everything everywhere all at once, fără ca „mediul de afaceri” să participe la elaborarea de criterii, sigur că banii nu ajung în regiunile și la sectoarele de unde România poate extrage cel mai bun randament al investiției.

Avem două „medii de afaceri”, aferente celor două economii. „Mediul de afaceri” „de la suprafață”, organizat strategic în grupări narcisiste sau expirate, coboară din când în când din birourile de clasa A în sălile de conferințe de 5* de unde transmite instrucțiuni în powerpoint-uri spectaculoase despre buna guvernare a României. Asta în timp ce „mediul de afaceri” „din subteran” lucrează la foc continuu, își vede de evaziunea fiscală și munca la negru (estimate la 100 miliarde Euro în 2022) și își plasează secretari de stat prin ministere (explicația inflației acestora) care le dau cu dedicație legi, facilități, amnistii.

Ambele tabere sunt însă total sincronizate atunci când stau cuminți la coadă să mai vândă ceva sistemelor publice, să primească o pomană din fonduri europene, niște banuți din ajutorul de stat, un proiect pe PNRR.

Când se va implica în mod real „mediul de afaceri” la guvernarea României, în loc să critice într-una de pe margine? Când va înțelege „mediul de afaceri” că trebuie să se instaleze la Cotroceni, la Parlament și în Victoriei, dacă crede că trebuie modernizat modul în care România este guvernată?

Dacă „mediul de afaceri” refuză să intre în joc atunci să-și vadă liniștit de afaceri – care merg foarte bine, dovadă cifrele - dar să nu mai critice politicienii de la guvernare.

