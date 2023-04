Măsurile luate când Boc era premier au fost „reinventate”: „Cum ar fi arătat România astăzi dacă aceste lucruri nu ar fi fost întoarse?”

Pensiile speciale, cumulul pensiei cu salariul, numărul mare de secretari de stat și ministere - probleme abordate de Boc când era premier. Primarul Clujului spune că se discută aceleași lucruri pe care el le-a făcut în urmă cu un deceniu.

Primarul Clujului, Emil Boc - fost premier al României / Foto: Facebook - Emil Boc

Politicienii discută rezolvarea unor probleme care par să nu dispară din România. Pensiile speciale, cumularea salariului cu pensia, numărul mare de secretari de stat sau ministere - deși sunt subiecte care au fost abordate în urmă cu mai bine de 10 ani, pe vremea când primarul Emil Boc era premier, ele au redevenit probleme în 2023.

Primarul Clujului a vorbit la Digi24 despre perioada guvernării sale, însă a specificat că nu este „în măsură să dea lecții” altora, dar și că ce a făcut pe acea vreme „se poate măsura”. Totodată, edilul dă vina pe politicieni care au urmat la guvernare fiindcă, după spusele sale, ce „a eliminat” și rezolvat el a fost reinventat și readus în zilele de acum:

„Eu o să vă spun un lucru. Într-adevăr nu am dorit și nu mai doresc să revin în prim-planul atenției publice. Eu cred că e timpul pentru fiecare să spună ce are de spus. Ce am făcut se poate măsura, nu sunt în măsură să dau lecții nimănui. Pot doar să spun «asta am făcut» și să judece lumea dacă e bine sau e rău.

Vă dau câteva exemple. În perioada guvernării pe care am avut-o am eliminat prin lege pensiile speciale, am interzis cumulul pensiei cu salariul, am desființat peste 200 de agenții guvernamentale, am avut cel mai mic număr de secretari de stat - 51, cel mai mic număr de ministere - 16, am redus aparatul bugetar cu peste 200.000 de persoane - de la 1 milion 400 mii la 1 milion 200 mii, și am stabilit standarde de personal pentru fiecare comună, oraș, municipiu. Am promovat prima lege a salarizării, am pregătit intrarea României în zona euro în antecameră pentru 2013. Din nefericire, toate aceste lucruri au fost reinventate, au fost readuse, din nou, de persoane de la guvernare. Mă întreb retoric, cum ar fi arătat România astăzi dacă aceste lucruri nu ar fi fost întoarse? Astăzi rediscutăm exact aceleași lucruri care acum 10 ani au fost făcute”, a declarat Emil Boc.

De asemenea, Boc este convins că partidul din care face parte va veni cu soluția. „Mi-am dat seama că uneori nu se poate, pur și simplu, chiar dacă aceste lucruri pe fond erau corecte, pentru că, repet, după 10 ani vorbim din nou despre pensii speciale, de cumularea pensiilor cu salarii, de numărul de ministere, agenții guvernamentale... Am spus că la stat nu poți să cumulezi pensia cu salariul dacă pensia ta este mai mare de 2.300 de lei, atât era atunci. A fost în vigoare, după aceea a fost anulată de către următorii (...) Nu sunt în măsură să dau lecții nimănui și nu vreau să o fac, doar să ofer o experiență din care să învețe și să vadă ce se poate face. Am convingere că partidul din care fac parte, și cu mândrie spun că sunt membru al acestui partid - PNL, am convingerea că el are în ADN reforma statului român și că mai devreme sau mai târziu PNL-ul va face această reformă. Sunt convins că nu este momentul acum”, a mai spus Emil Boc.

