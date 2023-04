OPINIE. Viorel Nistor: „La ce e bun votul”

Citeam din surse credibile săptămâna trecută că PNL „se milogește” la PSD să accepte cuplarea alegerilor locale cu cele parlamentare ca astfel să-și poată „salva” anul electoral.

Viorel Nistor, lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, Departamentul Jurnalism

Raționamentul ar fi că, folosindu-se de mobilizarea primarilor (direct interesați să-și câștige locurile din primării), ar atrage implicit (la pachet) și votul pentru senatori și deputați, acela care cred ei (și toată lumea) va fi marele dezastru pentru partidul aflat mereu la guvernare în ultimii ani. Aici s-a ajuns!

Deci, PNL nu negociază acum cu partenerii lor principali de guvernare tăierea/diminuarea pensiilor speciale (cum au promis), nu negociază, de pildă, niște legi ale educației mai bune (fiindcă acum se votează „viitorul” educației), nu negociază mai buna utilizare a fondurilor europene (PNRR și altele), nici măcar mai buna guvernare și rezultatele ei. Deduc că ei știu că au pierdut deja alegerile și că încearcă să minimizeze eșecul, folosindu-se de adversarii politici care, în bună parte, i-au adus unde se află. E pur și simplu jalnic cum au ajuns aici și cât de neputincioși și de lipsiți de mijloace se pot arăta, prinși în capcana puterii și a propriilor slăbiciuni.

„Cu alte cuvinte, și-au luat adio de la o parte din alegătorii lor de bază”

Cu alte cuvinte, și-au luat adio de la o parte din alegătorii lor de bază (oamenii de centru-dreapta, anti-pesedinști, intelectuali din urbanul mare și mic etc.), bazându-se, în disperare de cauză, pe primarii rurali care vor aduce voturile „în orb”, nemaicontând ideologia, anticomunismul și antipesedismul, promisiunile făcute, alianța cu „dușmanul” politic.

N-o să mă mai adâncesc în raționamente de acestea electorale și electoraliste (desi sunt de luat în seamă), ci doar o să enunț câteva din cauzele care i-au adus pe liberali în această situație ridicolă, dar și periculoasă. A fost, să zic, interferența cu președintele Klaus Iohannis care, desi n-a condus niciodată efectiv partidul, a reușit mereu să-și impună oamenii în fruntea acestuia pe durata mandatelor sale, niște „surogate” de șefi de partid (de la Gorghiu la Ciucă), lucru care, simplu spus, a afectat și structura și evoluția partidului și credibilitatea acestuia. Iohannis mereu și-a dorit „partidul său” și „guvernul său” și ne întrebăm acum ca să ce, dacă partidul e „pe butuci”, iar guvernarea la cheremul „adversarilor politici”? În fapt, principiul acesta al cultivării „oamenilor de paie” (în funcții esențiale), sub care se aliniază oameni „și mai de paie”, nu putea decât să ducă la neîncredere și la dezastrul electoral care se prefigurează. Dar astea nu erau previzibile? Sau nimănui nu i-a păsat până va vedea roadele?

„Alianța cu PSD a fost lovitura de grație dată credibilității PNL”

Să spunem apoi că eliminarea de la guvernare a USR-ului, cu care nu erau compatibili în intenții, nu ideologic (am înțeles noi mai târziu), a trecut cum a trecut, deși ridica semne de întrebare cu privire la soarta și direcția guvernării. Dar alianța cu PSD a fost lovitura de grație dată credibilității PNL și, foarte posibil, destinului acestui partid (pentru totdeauna). Alianța cu inamicul ideologic și electoral traditional a fost motivată prin rațiuni de stabilitate (explicit) și de război (implicit) ce urma să vină, ca și cum un PSD în opoziție ar fi avut o atitudine pro-rusă, anti-NATO etc. Aceasta putea fi adevărat în parte (n-avem cum ști), dar putea fi și pretextul unei „monstruoase coalții” la guvernare, puse pe căpătuială, pe ignorarea oricăror promisiuni și imperative reale de guvernare. Ceea ce s-a cam întâmplat de la crearea acestei alianțe împotriva naturii și are șanse să se perpetueze (cu reguli și ierarhii schimbate) în viitorul imediat. PNL, din servilism, lăcomie a puterii, nepricepere, lipsă de viziune, a ajuns o „remorcă” a partidului rival și nu pare a-și mai acorda vreo șansă.

Această experiență politică, aș zice aproape suprarealistă, petrecută sub ochii noștri, am putea-o privi ca pe una de manual, personală, s-o predăm la școală, dacă n-ar fi pe pielea noastră și pe socoteală țării. Dar în joc sunt și democrația și încrederea oamenilor în politică și partide, iar asta ne face să ne gândim la ce este și la cât face votul de care le atașăm speranțele cei care credem în democrație și în alegeri libere. Ceea ce s-a întâmplat a fost un „atentat la democrație” pe care trebuie să-l asimilăm și peste care trebuie să trecem, cu pierderile de rigoare.

Și pentru că pe mulți această alianță grosieră i-a lăsat fără opțiune electorală, e legitim să ne întrebăm care sunt opțiunile de vot, care a atitudinea potrivită, cum să diminuăm dezamăgirea și să minimizăm absenteismul. Scena noastră politică se pregătește de o profundă și dramatică restructurare și trebuie să ne gîndim cu toții la consecințe. Iar în astfel de situații gândul mă duce mereu (cum ar fi firesc) către apariția de partide și opțiuni politice noi, proaspete. Și pentru că un partid nationalist (AUR) pare să fi ajuns pe locul doi în sondaje, mă gândeam că ar fi cazul unor opțiuni de sens contrar, care să echilibreze balanța. Și ce să vezi, citesc că se pregătește febril Partidul Antreprenorilor și Agricultorilor, condus de mai vechiul Călin Georgescu, un fel de clonă a AUR, un partid scos la fix din pălăria naționaliștilor și conspiraționiștilor de rit autohton.

Asta-i faza și astea sunt efectele unei politici proaste, lipsite cu totul de viziune și cu „ochii la buzunar”. Eu mă gândeam și mă gândesc încă (dacă nu e prea târziu) la partide noi și la alte opțiuni politice pentru cei care ar dori totuși să voteze, pentru că cei care „stau acasă” la noi sunt mai mult de jumătate. Instrument mai bun decât votul nu există, totuși, în acest moment.

Apoi tot se aude că peneliștii ar vrea să provoace alegeri anticipate, să se smulgă din marasmul acesta numit guvernare PNL-PSD! Mereu zâmbesc când aud, dar tare aș vrea s-o văd și pe asta!

Viorel Nistor are peste 20 de ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de mai mult de 10 ani. A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

