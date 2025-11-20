Sprijin din rezerva de stat de peste 100.000 de lei pentru stația meteorologică de la Vlădeasa

Stația meteorologică de la Vlădeasa, distrusă într-un incendiu produs în iunie 2025, va beneficia de produse și materiale necesare continuării activității din rezerva de stat.

Sprijin din rezerva de stat de peste 100.000 de lei pentru stația meteorologică de la Vlădeasa|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj - Facebook

Guvernul va aproba în ședința de vineri scoaterea din rezervele de stat a unor produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, în vederea asigurării condițiilor pentru desfășurarea activității la Stația meteorologică Vlădeasa, județul Cluj.

„Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse (...), în valoare de 84.533,28 lei fără TVA, în vederea asigurării condițiilor pentru desfășurarea activității la Stația meteorologică Vlădeasa, județul Cluj, distrusă de un incendiu devastator”, se arată în proiectul promovat de Guvern.

Sprijin din rezerva de stat de peste 100.000 de lei pentru stația meteorologică de la Vlădeasa

Transportul produselor până la locul de destinaţie se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziţie de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

„Distribuirea ajutorului prevăzut se realizează de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj”, prin intermediul Prefecturii Cluj, potrivit documentației citate.

Proiectul este motivat de necesitatea continuării activității la stația meteo Vlădeasa, grav afectată de incendiul produs vara trecută:

„Ca urmare a incendiului devastator produs în data de 24.06.2025 la Stația Meteorologică Vlădeasa, Județul Cluj, a fost afectată major activitatea de meteorologie, care reprezintă un interes public național și cu specific pentru apărare și securitate națională, apărând dificultăți în activitatea de colectare a datelor sinoptice, climatologice și nivologice prelucrate la nivelul stației” se arată în proiectul ce va fi supus aprobării în ședința de Guvern de vineri.

Astfel, în urma unei decizii a Comitetului Național pentru Situații de Urgență din iulie 2025, s-a propus aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea asigurării condițiilor pentru desfășurarea activității la Stația meteorologică Vlădeasa, județul Cluj.

Produse din rezerva de stat pentru continuarea activității la stația meteo din Cluj

Pe lista de produse care vor fi asigurate cu titlu gratuit la stația Vlădeasa se regăsesc:

*Construcții ușoare din elemente modulate

*Oţel beton

*BCA

*Ciment

*Paturi de campanie

*Saltele pat

*Pături

*Cearșafuri

*Perne și fețe de pernă

Sursa: gov.ro

La începutul lunii iulie, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, anunța că stația meteo de la Vlădeasa va fi reconstruită în totalitate, până în toamna anului viitor.

Sprijin din rezerva de stat de peste 100.000 de lei pentru stația meteorologică de la Vlădeasa|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj - Facebook

Primele ajutoare au ajuns la 1.800 m altitudine, la Vlădeasa, la finalul lunii iulie.

De asemenea, Consiliul Județean Cluj a alocat în vară 300.000 de lei pentru acoperirea costurilor lucrărilor de reparații realizate în regim de urgență pe drumul de acces către cele două cabane ale Stației Meteorologice Vlădeasa, din comuna Săcuieu.

În cadrul vizitei efectuate în județul Cluj la începutul lunii iulie, directorul ANM Elena Mateescu a anunțat că la nivelul Centrului Meteorologic Transilvania Nord se vor instala 38 de stații meteorologice noi, iar în județul Cluj vor fi 10 stații meteo noi, inclusiv stații cu program agrometeorologic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: