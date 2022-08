Boc, mesaj pentru Drulă care se visează premier. „Nu știu dacă USR va mai avea vreodată miniștri”

Războiul declarațiilor Boc-Drulă trece la un alt nivel. Primarul Clujului, care în prezent nu deține nicio funcție în PNL, a lăsat să se înțeleagă că USR e istorie și că partidul „nu va mai avea vreodată miniștri”. Reamintim că, președintele USR, Cătălin Drulă a anunțat că partidul său va intra la guvernare alături de PNL, în eventualitatea ieșirii PSD din coaliție, doar dacă partidul său dă premierul.

În ședința de Consiliu Local de joi, fostul premier Emil Boc (PNL) a declarat că PNL a găsit resurse financiare pentru centura metropolitană, în schimb, pentru USR „trebuie să fie o lecție” ce a făcut Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor, pe care Boc îl acuză că a scos centura din PNRR.

„Inventează domnul consilier o minciună (Radu Boloveschi, consilier local USR – n.r.) Drulă, fără să întrebe pe nimeni, s-a dus la Bruxelles și a convins Comisia Europeană că centura metropolitană a Clujului nu este verde, deși el, prin consilierul ministrului a fost la ședință și a spus că asta întărește șansele în PNRR să fie proiect verde. Când a mințit domnul Drulă, când și-a trimis consilierul să susțină proiectul verde a centurii în luna martie 2021, că e eligibilă pe fonduri PNRR, sau când s-a dus la Bruxelles singur fără să întrebe pe nimeni și a scos afară centura? Când s-a întors de la Bruxelles, s-a întors fără centură. Să dea socoteală politic. El a mers la Bruxelles și a venit fără centură”, a spus Boc în plenul Consiliului Local.

Se pregătește Boc de campania electorală?

În replică, Radu Boloveschi, consilier local USR, a declarat că primarul Clujul se pregătește de campania electorală din 2024.

„Pregătind o campanie pentru 2024, începeți să dați în adversarii politici și este față de clujeni și față de oamenii de bună credință un comportament neloial și neonorabil pentru dumneavoastră. Eu doar vă spun că aceste decizii s-au luat împreună cu Uniunea Europeană care finanțează aceste proiecte prin PNRR, dumneavoastră ați explicat anul trecut că nu s-a pierdut finanțarea ci se mută în alt capitol, banii se iau din fondurile structurale. Doar studiul de fezabilitate a durat 4 ani la centura metropolitană, va trece de 2026 care e termenul limită prin PNRR”, a spus Boloveschi.

Al 7-lea cărăuș de geantă de la Bruxelles

Edilul Clujului i-a cerut lui Drulă să spună care oficial european s-a opus ca centura metropolitană să fie în PNRR.

„Domnule consilier local, sper că am fost foarte clar, din PNRR am fi folosit o parte din bani, eu nu am spus că tot proiectul se finanța din PNRR pentru că nu avea cum până în 2026 să se finanțeze tot. Ca la metoru, când sunt 9 stații și aici 30 de kilometri din 60 să fie finanțați din PNRR și am fi câștigat 4 ani. Credeți că Uniunea Europeană a spus că centura Clujului nu are voie să fie în PNRR, asta a fost propunerea cu care s-a dus ministrul Transporturilor. Trebuie să își asume consecințele politice ale deciziei. Un om politic nu doar cât e ministru lasă urme, vedeți că pentru Cluj lasă urme zeci de ani. Nu l-am auzit pe domnul Drulă să spună că un oficial european, funcționarul al 7-lea, cărăuș de geantă de la Comisia de Transporturi a Comisiei Europene, «acest cărăuș de geantă s-a opus ca centura Clujului să fie în PNRR-ul României». Vreau să îl văd pe acel cărăuș de geantă care s-a opus. Să ne spună domnul Drulă. Perspectiva pentru centură e 2021-2027 și această coaliție de guvernare, care prin ministrul Transporturilor, și-a arătat deschiderea incluzând-o în primele 3 din 11 proiecte în vederea susținerii. E ușor să dai vina pe Bruxelles”, a mai spus Boc.

„Lecții de administrație pentru USR”

Boloveschi a plusat și i-a arătat fostului premier Emil Boc că Drulă nu putea să scoată centura din PNRR „pe persoană fizică”, USR fiind alături de PNL la guvernare la acea vreme.

„Dumneavoastră tot atacați o anumită persoană, un fost ministru al Transporturilor. Deciziile luate într-o anumită perioadă sunt ale Guvernului, care era un Guvern PNL-USR, nu era un guvern USR monocrom, eram împreună la guvernare, deci este o decizie a Guvernului din care împreună am făcut parte, domnul Câțu care a fost prim-ministru, deci este o decizie a acelui guvern, nu a unei persoane fizice Cătălin Drulă, el nu era acolo singur, era într-o alianță și într-o coaliție de guvernare. Nu mai atacați o anumită persoană pentru nereușitele dumneavoastră și priviți lucrurile în față și spuneți exact cum stă situația. Din 2018, când a pornit studiul de fezabilitate, declarațiile dumneavoastră publice au fost că «de la 1 ianuarie 2024 să se poată circula pe această centură»”, a mai spus consilierul local.

„Exact acesta era orizontul pe masterplan. Negocierea pe Transporturi nu a făcut-o domnul Câțu, a făcut-o ministrul Transporturilor care și-a asumat o viziune. Trebuie să își asume că la Cluj a făcut un dezastru. Nu poate să vină să fluiere în Biserică și apoi să meargă la cârciumă. Nu poți să ștergi cu buretele ce e scris în PNRR. E doar o diferență de viziune politică. PNL a găsit resurse financiare să respecte performanța acestei regiuni care pune accent pe investiții, pe locuri de muncă. USR-ul, prin ministrul Drulă a spus nu, nu considerăm că la Cluj merită ca centura metropolitană să fie finanțată din acest proiect. Asta e realitatea care doare. Să fie o lecție și pentru USR cu privire la aceste proiecte comunitare, să fie mai atentă, acum nu pot că nu au miniștri, nu știu dacă vor mai avea vreodată, dar măcar ca experiență politică să fie atenți”, a conchis Boc.

