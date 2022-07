Scandal între aripile din PMP Cluj. Consilier județean, exclus din partid!

Un consilier județean a fost exclus din Partidul Mișcarea Populară, partid care i-a cerut președintelui Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, să constate vacant locul acestuia. Între timp, s-a deschis un proces la Tribunalul Cluj.

Călin Ovidiu Cosma a fost exclus din PMP a anunțat Alin Tișe în ședința de Consiliu Județean de miercuri. Cosma este membru în Comisia de patrimoniu și servicii publice.

Tișe a spus că instituția a primit o adresă de la PMP prin care i s-a cerut să se constate vacantarea locului din plenul Consiliului Județean.

„Călin Cosma a fost exclus din PMP. Prefectura urmează sau nu să emită ordinul de încetare sau nu a mandatului de consilier județean. În cazul în care părțile din litigiu sunt în dezacord, ei sunt cei care trebuie să se acționeaze în judecată. Rămâne de văzut dacă Cosma va pierde mandatul de consilier județean. Problema care se pune este ce se întâmplă din momentul excluderii până când va exista o hotărâre judecătorească sau ordin de prefect, dumneavoastră participați la ședințe, votați proiecte. Partidul a emis către noi un act de excludere din partid. Nu există un ordin de prefect care să constate în lipsa unei hotărâri judecătorești nu putem lua o decizie, din punctul nostru de vedere, al Consiliului Județean, aveți calitatea de consilier județean”, a precizat Tișe în debutul ședinței de Consiliu Județean.

Prezent la ședință, Călin Cosma a confirmat că există un dosar deschis la Tribunalul Cluj unde se dezbate această problemă.

Cosma a dat în judecată Partidul Mişcarea Poplară - Filiala Cluj, prin reprezentant Maxim Andrei, și Partidul Mişcarea Populară structura centrală prin reprezentant Cristian Diaconescu. În dosarul care a fost înregistrat marți, 26 iulie, la Tribunalul Cluj, Cosma a solicitat anularea actului prin care a fost exclus din partid.

În 3 aprilie 2022, Consiliul Executiv Național PMP, prin semnătura lui Cristian Diaconescu, a hotărât numirea lui Andrei Maxim ca președinte interimar al Organizației Județene PMP Cluj. Ulterior, în iunie 2022, Consiliul Executiv Județean Cluj al PMP, Filiala Cluj, a decis excluderea lui Călin Cosma pentru încălcarea prevederilor statutare.

În documentele depuse la Tribunalul Cluj, Cosma cere anularea acestor hotărâri ca fiind „nelegale și nestatutare” și susține că numirea lui Maxim Andrei în fruntea PMP Cluj nu a fost aprobată de către Consiliul Executiv Național în componența lui.

Vasile Cristian Lungu, președintele PMP Cluj, susține că „organizația lui Andrei Maxim este una paralelă, nestatutară, care face falsuri în acte și că doar Prefectura și/sau Tribunalul se pot pronunța asupra excluderii lui Cosma din partid".

Cine este Călin Cosma

Din declarația de avere pe anul 2022, aflăm că acesta deține, împreuna cu soția, un teren intravilan în Vâlcele (1900 metri pătrați), dobândit în 2020 și încă un teren extravilan de 3.600 metri pătrați, tot în Vâlcele , fără a menționa modul de dobândire. Mai are două apartamente în Cluj-Napoca, unul de 79 metri pătrați și altul de 50 metri pătrați, dobândite prin vânzare/cumpărare în 2014, respectiv 2018, o casă de locuit în Vâlcele de 91 metri pătrați dobândită în 2020. Are două credite scadente în 2026, respectiv 2046, în valoare totală de 309.825 lei. A obținut o indemnizație în valoare de 12.045 lei din funcția de consilier județean. A mai obținut venituri totale de 21.600 de lei din închirierea unui apartament și 174.820 de lei din PFA-ul Cosma O C. Soția acestuia lucrează la Administrația Bazinală de Apă Someș Tise de unde a obținut un venit anul de 18.986 de lei.

„Având in vedere ca, de la vârsta de 19 ani administrez firme si coordonez societăți private, societăți care nu au avut niciodată contracte cu statul român, acționând exclusiv in mediul privat, am simțit nevoia ca, din patriotism pentru acest județ si pentru aceasta țară, să atrag atenția asupra unor probleme și disfuncționalități pe care le-am sesizat la cele doua firme (Pază și Protecție Cluj și Univers T - n.red), pentru ca acestea se confruntă și cu concurență din mediul privat”, scria Cosma, anul trecut, pe Facebook.

Potrivit raportului de activitate din perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021, nu a inițiat niciun proiect de hotărâre, a participat la toate ședințele de consiliu județean și a avut peste 100 de intervenții în plenul forului județean.

„Am participat la întâlniri cu cetățeni, primari, viceprimari, consilieri locali, directori și persoane din conducerea instituțiilor din subordinea Consiliului Județean, m-am deplasat în teritoriu în interesul cetățenilor și al aleșilor locali din județul Cluj unde am luat la cunoștință despre anumite probleme și situații pe care le-am expus în Consiliul Județean și colegilor consilieri județeni în vederea soluționării acestora”, a scris Cosma în raportul de activitate.

