Președintele PMP, la Cluj: „Guvernul pare chinuit. Cu două măsuri am avea mult mai mulți bani la bugetul de stat”

Președintele PMP Eugen Tomac a criticat, în timp ce se afla la Cluj, modificările la codul fiscal făcute de Guvern, pe care l-a numit „chinuit și lipsit de viziune”. PMP a propus legea transparenței totale și eliminarea pensiilor speciale, pentru a „avea mai mulți bani la bugetul de stat”.

De la stânga la dreapta - Cosma Călin, consilier județean PMP, Lungu Vasile-Cristian, președinte PMP Cluj, Eugen Tomac, președinte PMP și Ionuț Simionca, secretar general PMP, la conferința de presă susținută luni, 25 iulie 2022, la sediul PMP - filiala Cluj / Foto: monitorulcj.ro

În cadrul unei conferințe de presă organizată la Cluj-Napoca, președintele Partidului Mișcarea Populară Eugen Tomac a vorbit despre modificările pe care Guvernul le-a făcut la codul fiscal, pe care le-a criticat dur.

Mai exact, Tomac a spus că Guvernul nostru pare „destul de chinuit și lipsit de viziune”, iar decizia de a schimba codul fiscal în modul în care a fost schimbat este „cea mai proastă decizie” care s-ar fi putut lua în aceste vremuri de criză.

Președintele PMP a evidențiat și că nu au fost respectate „proceduri minime legate de consultarea publică a actelor normative”:

„Deși avem o majoritate confortabilă în Parlament, Guvernul pare destul de chinuit și lipsit de viziune. Ne dăm seama numai dacă ne uităm la modificările din codul fiscal: nu s-au respectat proceduri minime legate de consultarea publică a actelor normative adoptate de Guvern. S-a făcut de pe azi pe mâine totul, pe domenii cheie, fără studii de impact, fără niciun fel de analiză serioasă. Ai sentimentul că la Ministerul Finanțelor au ajuns tot felul de pompieri care iau decizii în numele cetățenilor români prin măsurile pe care le-au adoptat acum în plină criză.

Faptul că s-au instituit noi taxe și poveri pe umerii antreprenorilor români ne revoltă foarte mult. Considerăm că este cea mai proastă decizie pe care o putea lua un Guvern în asemenea vremuri când trebuie să creezi facilități și să atragi mai mulți bani de la Uniunea Europeană pentru a ajuta mediul de afaceri, nu să-l încarci cu noi taxe și impozite pentru că oricum orice antreprenor cu 2 angajați sau o mie de angajați are suficient de multe probleme generate de scumpirile din energie și nu numai. Cu aceste taxe în plus, mediul de afaceri este profund afectat”, a declarat Eugen Tomac.

Cristian-Vasile Lungu, președintele PMP Cluj și Eugen Tomac, președintele PMP / Foto: monitorulcj.ro

Măsurile adoptate de Guvern, neinspirate

Statul român n-ar trebui să aștepte să vadă ce soluții implementează alte state, pentru că în situații excepționale trebuie să iei măsurile pe care le ai la îndemână pentru a salva economia, a declarat președintele PMP, când a spus că susține repornirea centralelor pe cărbune:

„În criza energetică noi avem soluții. Trebuie doar să avem determinare, voință și ambiție ca să le punem în aplicare. Avem cărbune, trebuie doar să-l extragem. Este o situație de forță și trebuie să o aplicăm ca atare (…) Credem că România nu poate fi exclusă din această schemă de măsuri provizorii a UE în ceea ce privește repornirea centralelor pe cărbune. O fac țări care au legislație mult mai aspră decât cea românească în materie de mediu și ar trebui și noi să ne adaptăm până vom găsi surse alternative care să funcționeze și să genereze energie mai ieftină. Din acest punct de vedere cred că întârzierile pe care le face statul român sunt de nepermis”, a spus Eugen Tomac.

Depre măsurile luate până acum, liderul partidului spune că sunt „neinspirate”, în special cele care vizează sectorul HoReCa:

„Sunt neinspirate, de exemplu, măsurile în ceea ce privește HoReCa: a fost mărit TVA-ul exact pentru acest segment care încearcă să supraviețuiască, să se readapteze... Cred că este un sector puternic afectat, iar Guvernul nu a dat nici o explicație. Tocmai asta condamnăm (...) Nu a existat comunicare cu mediul de afaceri, nu a existat transparență, nimic.”

Propuneri PMP: legea transparenței și eliminarea pensiilor speciale

Conducerea Partidului Mișcarea Populară este de părere că dacă s-ar implementa două măsuri pe care le propune partidul, România ar avea mult mai mulți bani la bugetul de stat:

„Am avea cu ce acoperi parte din «găuri» cu următoarele măsuri:

eliminarea pensiilor speciale: sunt bani furați, bani nemunciți, risipiți. Nu există cetățeni de rangul 1 și cetățeni de rangul 2. PMP propune și legea transparenței totale în administrație: cred că risipa se va opri atunci când toate entitățile publice (primării, școli, spitale, agenții guvernamentale, ministere etc.) vor publica în timp real pe site-ul lor facturile pe care le achită în fiecare zi. Cetățenii trebuie să aibă acces la tot ceea ce ține de cheltuirea banului public. Nu sunt secrete de stat! Taxe și impozite plătim toți. Ar trebui și statul să creeze un mecanism, pentru că așa vom recredibiliza statul în relația cu cetățeanul. Cred că o asemenea măsură ar fi un act de prevenție foarte sănătos al fenomenului corupției despre care nu se mai vorbește. E o măsură care ar opri risipa banului”, a precizat Tomac, în cadrul conferinței de la Cluj.

Ce se mai întâmplă în „bucătăria” internă a PMP?

La conferința de la Cluj, președintele și membrii PMP au vorbit și despre problemele din „bucătăria” internă a partidului. Fostul președinte al PMP, Cristian Diaconescu, și-ar fi realizat o organizație paralelă care activează în județele din țară, printre care și Cluj, unde a numit „oameni nemulțumiți” (care au fost excluși din partid în trecut pentru că au avut rezultate foarte slabe) pe diverse posturi.

Astfel, și aici o persoană se dă drept președintele PMP Cluj, în ciuda faptului că această funcție este pe deplin ocupată de Cristian-Vasile Lungu. Această persoană „delegată” de fostul președinte PMP ar fi încercat să excludă unul dintre consilierii filialei din Cluj, pe Cosma Călin, deși nu are puterea de a face acest lucru.

Falsa excludere a fost contestată, iar Cosma Călin urmează să depună o plângere penală, spune președintele PMP Cluj Cristian-Vasile Lungu:

„Acest domn acum o lună a asamblat o adunare. Știm cine este în această adunare, că s-a emis o hotărâre de către acest forum ilegitim de conducere prin care cel mai activ consilier al nostru, domnul Cosma Călin, ar fi fost exclus. Noi am contestat intern, am trimis o notificare, am contestat pseudo-hotărârea și la Comisia Națională de Arbitraj. (...) Acest domn a depus la Prefectură o informare pe care am văzut-o azi și în care am recunoscut anumite semnături trase la xerox, făcute în Photoshop sau cu o ștampilă a domnului Diaconescu de așa-zisa numire a acestui domn în calitate de președinte. (...) Domnul Cosma va depune plângere penală pentru înșelăciune pentru că acel om care aparent îl exlude face infracțiunea de înșelăciune, neavând titlul de președinte PMP Cluj, face un fals în acte și în depunerea respectivei notificări către Prefectură face infracțiunea de uz de fals”, a declarat Lungu.

„Noi nu recunoaștem acest om. Nu este un organ statutar al partidului, nu are nicio legătură. Sunt niște oameni care încalcă statutul intern al partidului și încalcă și legile țării”, a spus și Ionuț Simionca, secretar general PMP, prezent la conferință.

Totodată, la conferința de presă susținută la Cluj, președintele PMP Eugen Tomac și membrii partidului au mai vorbit și despre comportamentul premierului ungur Viktor Orban în România, la adresa căruia au fost aduse critici dure, pentru că a atacat „amestecarea” raselor europene și non-europene, făcând referiri la criza din Ucraina. PMP este de părere că statul român ar trebui să-i transmită premierului Orban că nu mai este bine-venit în România cu un asemenea comportament, fiindcă a jucat rolul „avocatului lui Putin”. Mai multe detalii AICI.

