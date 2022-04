Voucherele de 50 de euro pentru alimente, primite prin Poșta Română. Ministrul Muncii: „Sumele ar trebui să fie mai mari”

Distribuirea voucherelor sociale în valoare de 50 de euro, pentru persoanele vulnerabile, se va face prin Poşta Română, din luna iunie.

Voucherele pentru persoanele vulnerabile vor fi primite prin poștă. Foto: depositphotos.com.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, joi, că prima tură de vouchere se va finanţa de la bugetul de stat.

„Nu există, încă, un acord de finanţare a acestor vouchere, dar există un acord verbal prealabil. Au fost discuţii cu Comisia Europeană, urmează ca noul ministru al Fondurilor Europene să parafeze ceea ce s-a discutat până acum. Cred că vom fi în situaţia în care prima tură de vouchere se va finanţa de la bugetul de stat şi vom recupera ulterior banii. Pensionarii vor primi aceste sume aşa cum primesc şi pensiile, prin Poşta Română”, a afirmat ministrul Budăi, într-o conferinţă de presă.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



Ministrul a adăugat că recent coaliţia guvernamentală a aprobat un program de sprijin extrem de important atât pentru mediul de afaceri cât şi pentru categoriile vulnerabile.

„Cu siguranţă, sumele ar trebui să fie mai mari, dar este ceea ce putem face acum, să sprijinim în primul rând categoriile vulnerabile, să implementăm acest al doilea pachet social, după cel prin care am trecut mai bine perioada de iarnă şi să preîntâmpinăm acum şi evoluţia extrem de galopantă a preţurilor la alimente. Vom acorda din luna iunie voucherele în valoare de 50 de euro pentru fiecare pensionar care are pensia de până la 1.500 de lei. Am solicitat coaliţiei politice să introducem aici şi familia monoparentală, care a fost lăsată deoparte mult timp. Nu am uitat nici persoanele cu dizabilităţi şi copiii care încasează burse sociale. Măsurile trebuiau îndreptate şi spre mediul de afaceri”, a detaliat ministrul Muncii.

Cele şase alimente de bază care se vor putea cumpăra cu aceste vouchere sunt: pâine, cartofi, orez, ulei, carne de pui şi ouă, dar lista poate fi schimbată.

Coaliţia de guvernare a convenit, luni, măsurile din pachetul „Sprijin pentru România”. Inițiativa vine cu scopul de a combate scumpirile din ultima vreme, la alimente și carburanți.

Măsurile anunțate de Guvern:

- Vouchere pentru alimente de bază de 50 de euro la fiecare două luni pentru familiile cu cel puţin doi copii sau monoparentale cu venit mai mic de 600 lei/lună, pensionari cu venit mai mic de 1.500 lei/lună, persoanele cu venit minim garantat și persoanele cu dizabilităţi

- Vouchere de 30 de euro lunar pentru cumpărarea de alimente, rechizite şi haine pentru elevii cu burse sociale

- 200 de lei în plus pentru salariul minim

- Valoarea tichetelor de masă va creşte de la 20,17 lei la 30 de lei

- Norma de hrană pentru pacienţii din spitale şi vârstnicii instituţionalizaţi va creşte de la 11 la 22 lei

- Creşterea alocaţiei copiilor de la 12 la 16 lei/zi, respectiv de la 16,6 la 22 de lei/zi, în funcţie de vârstă

- Ajutor pentru utilități la IMM-uri: 400.000 de euro/ firmă pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15% la utilităţi

- 200 de milioane de euro pentru investiţiile cu impact major în economie

- Ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor de peste un milion de euro

- 300 de milioane lei pentru firmele de transport rutier de mărfuri, de persoane şi pentru companiile de distribuţie, decontare de 0,5 lei/litru la preţul final la pompă pentru firmele de transport rutier de mărfuri, de persoane şi pentru companiile de distribuţie

- Ajustarea contractelor de investiţii publice în derulare, finanţate din fonduri naţionale şi europene, în funcţie de creşterea preţurilor la materiale, manoperă, transport, utilaje

- 5,2 miliarde de lei în 2022 sprijin pentru continuarea şi finalizarea contractelor în derulare

- 75% din salariu pentru angajaţii în şomaj tehnic până la sfârşitul anului

- Continuarea Kurzarbeit - reducerea programului de lucru

- Măsuri sociale pentru românii cu venit mediu sub 600 de lei, cei cu credite la bănci, pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de lei, persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu venit minim garantat, elevii cu burse sociale, românii cu salariul minim, angajaţii care primesc tichete de masă şi pacienţii din spitale

- Creşterea alocaţiei lunare de plasament de la 630 de lei la 900 de lei, iar în cazul copiilor cu dizabilităţi de la 945 de lei la 1.350 de lei

- Extinderea programului de fertilizare in vitro - numărul persoanelor care pot aplica creşte de la 300 la 5.000 în 2022

- 500 de milioane de lei garanţii pentru credite pentru tineri și studenți

Măsurile vizează fonduri naţionale şi europene de 17,3 miliarde de lei (9 miliarde de lei fonduri europene şi 8,3 miliarde de lei de la bugetul de stat).

Sursă foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: