Percheziții la preotul Ciprian Mega, acuzat de legături cu Rusia. Este suspectat că și-a incendiat singur mașina.

Mai multe percheziții au loc, luni, la preotul Ciprian Mega și la alte persoane suspectate că l-au ajutat pe preot să-și incendieze propria mașină.

Preotul Ciprian Mega, acuzat de legături cu Rusia, suspectat că și-a incendiat singur mașina | Foto: Ciprian Mega - Facebook

Percheziții ale polițiștilor bihoreni la preotul Ciprian Mega, acuzat de legături cu Rusia și care a fost suspendat la finalul lunii trecute de Episcopia Ortodoxă a Oradiei.

Polițiștii au indicii că Mega și-ar fi plănuit incendierea propriului autoturism, după ce ar fi spus în mediul clerical că are de gând să ducă dovezi privind homosexualitatea unor lideri din Episcopia Ortodoxă a Oradiei la o ședință a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, potrivit Ebihoreanul.ro

Preotul Ciprian Mega, suspectat că și-ar fi incendiat autoturismul

Mega este suspectat că și-ar fi incendiat singur autoturismul, la începutul lunii februarie. Preotul s-a ales cu mașina făcută scrum în urma unui incident produs în noaptea de 4 spre 5 februarie, în timp ce se deplasa spre București, pe DN76.

Incidentul a fost relatat de preot pe pagina sa de Facebook, care a precizat că nu a fost rănit în incident, nici el, nici prietenul care îl însoțea.

Cu privire la bănuielile că la mijloc ar putea fi vorba de o mână criminală, pe fondul recentelor scandaluri în care a fost implicat, Mega afirmă doar că nu îl suspectează pe episcopul ortodox Sofronie Drincec, dar critică „instigarea la ură” pe care acesta ar fi declanșat-o împotriva sa, prin suspendarea de la slujire și cercetarea administrativă.

„Am toată convingerea că tristul eveniment prin care am trecut nu are nicio legătură cu episcopul Oradiei, nici cu intențiile dumnealui în ceea ce mă privește. Ar fi o nedreptate să-l bănuiască cineva de așa ceva. Dimpotrivă, mă văd și mai îndreptățit să cred că dumnealui este doar o rotiță măruntă într-un mecanism mare, de aici și precaritatea instrumentelor pe care le folosește. Ceea ce consider, totuși, că ar trebui să-i reproșeze fie Părintele Patriarh, fie consensul lucidității sinodale, ar fi instigarea la ură, mai ales că acest demers s-a făcut prin minciuni evidente, beneficiind de vocea instituțională pe care o modelează după bunul său plac”, a scris Ciprian Mega pe Facebook.

Perchezițiile la domiciliul lui Ciprian Mega și la cele ale apropiaților săi au fost efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș. Infracțiunea de care este suspectat Mega este cea de distrugere prin incendiere cu posibilitatea de periclitare a altor bunuri ori persoane, conform sursei citate.

Mega, „plantat” în Biserica Ortodoxă de ruși

Episcopia Ortodoxă a Oradiei l-a sancționat pe controversatul preot-regizor Ciprian Mega și l-a acuzat că a fost „plantat” în BOR de Biserica Ortodoxă Rusă, că „slujește altor interese decât ale Bisericii și ale Țării în care își duce traiul”, că se opune verificării financiar-contabile a parohiei și că s-a sustras obligației de a se prezenta la Eparhie pentru cercetări, susținând că ar fi bolnav.

Reprezentanţii Episcopiei îl acuză pe Mega şi de alte relaţii cu lumea rusă, amintind atât de „întâlnirea sa, absolut nejustificabilă în plan artistic, cu Putin” de anul trecut (când Mega a participat cu producţia „21 rubini” la Festivalul de Film de la Moscova), dar şi de „slujirile sale repetate în Moscova, cu acordul Patriarhului Kiril”.

De asemenea, Ciprian Mega este acuzat de faptul că la finalul anului trecut, pe 12 decembrie, cu prilejul sărbătoririi hramului bisericii parohiale, l-a primit în biserica Sf. Spiridon pe preotul Kiril Tatarka, de la capela Ambasadei Rusiei la Budapesta (Eparhia Ortodoxă Maghiară fiind subordonată direct Patriarhiei Moscovei), cu acest prilej preotul rus ţinând două cuvântări, în limba maghiară.

Preotul Mega stârnise deja nemulţumirile superiorilor ierarhici după ce, în octombrie 2024, a încercat să se înscrie în cursa pentru funcţia de preşedinte al României depunând la Biroul Electoral Central 219.951 de semnături adunate în secret. BEC i-a respins candidatura, după ce a constatat că poate calcula doar 176.493 de semnături.

În ședința Sinodului BOR de la începutul lunii februarie, Ciprian Mega a fost sancționat de Biserica Ortodoxă prin „dojană sinodală”, alături de IPS Teodosie, Arhiepsicopul Tomisului și de alți preoți, amendați pentru implicarea în „viața politică”.

