Bolojan, mesaj dur pentru Rusia: „Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional”

Ilie Bolojan a condamnat violarea spațiului aerian românesc de către Rusia și a dat asigurări că prioritatea Guvernului rămâne protecția și siguranța cetățenilor. „Vom acționa ferm”, spune premierul României.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este „un act iresponsabil” și o încălcare gravă a dreptului internațional și a cerul Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni.

Mesajul lui Ilie Bolojan vine în contextul în care o dronă rusească s-a prăbușit în noaptea de vineri spre sâmbătă într-o zonă rezidențială din Galați. Autoritățile au dispus evacuarea populației pe o rază de 200 de metri, după ce specialiștii au identificat posibile urme de explozibil la drona prăbușită.

„În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor”, a anunțat, sâmbătă, premierul Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sursa: Ilie Bolojan - Facebook

Conform lui Bolojan, au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților.

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, a adăugat premierul Bolojan în mesajul oficial.

Șeful Guvernului a adăugat că aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

„Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, a mai afirmat premierul Bolojan.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat, sâmbătă, că după incidentul cu drona rusească din zona municipiului Galați, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina.

De asemenea, Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, l-a convocat sâmbătă, la sediul MAE, pe ambasadorul Federației Ruse la București, ca urmare a prăbușirii, în cursul nopții trecute, în zona municipiului Galați, a unei drone rusești folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene.

