Alexandru Bălan, fostul șef al Securității din Moldova, extrădat din România. Este acuzat de trădare.

Fostul adjunct al Serviciului de Securitate din Moldova a fost extrădat din România. Alexandru Bălan este acuzat că ar fi transmis secrete către KGB Belarus.

Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025|Foto: Inquam Photos / George Călin

Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat că ar fi transmis informații secrete către o putere străină, este escortat vineri de Poliția Română și va fi predat autorităților de la Chișinău pentru executarea pedepsei.

Șeful adjunct al SIS Molodva a fost scos din arestul central, vineri, pentru a fi predat autorităților din Republica Moldova. Alexandru Bălan, fostul numărul doi din Serviciul de Informații și Securitate, va fi adus la Vama Albița sub escorta Poliției Române

Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, este acuzat în România de tentativă de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat.

„Reamintim că, în urma activităților desfășurate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, la data de 9 septembrie 2025, a fost dispusă reținerea acestuia și ulterior arestarea preventivă, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova”, informează, vineri, Poliția Română.

Conform DIICOT, între anii 2024 - 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta (Ungaria), cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

În luna februarie, Alexandru Bălan a fost trimis în judecată de DIICOT. El se afla în arest din 10 septembrie 2025, măsura fiind prelungită de mai multe ori de instanțele de judecată.

