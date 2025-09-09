Alexandru Bălan, fostul șef al Serviciului de Securitate al Republicii Moldova, acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, audiat la DIICOT

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, a fost adus sub escortă marți dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat într-un dosar în care este acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB.

Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025|Foto: Inquam Photos / George Călin

Fostul șef din serviciul de informații al Republicii Moldova, care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus, a ajuns marți la DIICOT pentru a fi audiat.

Alexandru Balan, fostul șef al Serviciului de Securitate al Republicii Moldova, acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, audiat la DIICOT|Foto: Alexandru Balan - Facebook

Alexandru Bălan a fost capturat luni seara la Timișoara și preluat cu mandat de aducere.

Potrivit procurorilor DIICOT, fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova este acuzat de trădare.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, conform informării publicate luni de DIICOT.

Conform datelor din anchetă, Alexandru Bălan s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu agenți ai KGB din Belarus și ar fi primit bani pentru informațiile divulgate.

Cine este Alexandru Bălan, acuzat de trădare și divulgare a informațiile secrete de stat?

Ancheta desfășurată de procurorii DIICOT, care au colaborat cu autorități din Cehia, Polonia, Ungaria și Moldova pentru a-l captura pe fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, pune într-o nouă lumină securitatea regională și modul în care Rusia interferează în Uniunea Europeană prin intermediul Belarusului.

Alexandru Bălan, bărbatul care a fost reținut de DIICOT pentru spionaj, ar fi ajuns adjunct al șefului serviciilor de informații din Republica Moldova în 2016, cu sprijinul lui Vladimir Plahotniuc, potrivit Digi24.ro

La finalul săptămânii trecute, Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, care fost capturat la finalul lunii iulie.

Practic, Alexandru Bălan a fost susținut de fugarul Vlad Plahotniuc, acuzat într-o serie de dosare penale, inclusiv pentru crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie şi spălare de bani.

Alexandru Balan ar fi ajuns adjunct al șefului serviciilor de informații din Republica Moldova cu sprijinul lui Vladimir Plahotniuc|Foto: Alexandru Balan - Facebook

Alexandru Bălan, fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, ar fi colaborat cu serviciul de informații al Federației Ruse, dar și cu KGB din Belarus, în contextul în care ofițerii de informații din țara lui Lukașenko pot opera mai ușor decât cei ruși pe teritoriul Uniunii Europene, menționează sursa citată.

Alexandru Bălan fusese numit în director adjunct al SIS în 2016, în perioada guvernului Pavel Filip, iar presa din Republica Moldova menționa despre el la acel moment că este ofițer SIS de carieră.

Fostul şef din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, a fost săltat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a fost adus cu mandat la sediul DIICOT pentru audieri.

Ancheta se desfășoară sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul autorităților din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

