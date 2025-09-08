Fost ofițer al Serviciului de Securitate din Republica Moldova, cercetat pentru trădare în România. Acuzații de furnizare a informațiilor secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus.

Un bărbat de 47 de ani, fost ofițer în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT pentru trădare.

Fostul ofițer al Serviciilor Secrete din Republica Moldova este acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus.

Potrivit Eurojust, probele în acest caz au scos la iveală faptul că bărbatul a fost implicat în divulgarea neautorizată de secrete de stat către reprezentanți ai unei puteri străine.

„Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au pus în aplicare un mandat de aducere, luni, emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată”, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), potrivit Agerpres.ro

Acuzații de furnizare a informațiilor secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi avut două întâlniri la Budapesta, în 2024 și 2025, cu reprezentanți ai serviciilor secrete din Belarus, unde ar fi primit instrucțiuni și plăți.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, arată sursa citată.

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Ancheta se desfășoară sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul autorităților din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova

